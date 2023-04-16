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綠鬣蜥永和逛大街！網驚「這比例根本是恐龍」 動保處出動多人捕獲

中央社／ 新北16日電
新北市永和區的道路上日前驚見有綠鬣蜥逛大街，動保處獲報隨即派員捕捉，首次圍捕失敗，經再次調度加倍人力才順利捕獲，經研判應是有人飼養的逃逸寵物。圖／新北市動保處提供
新北市永和區的道路上日前驚見有綠鬣蜥逛大街，動保處獲報隨即派員捕捉，首次圍捕失敗，經再次調度加倍人力才順利捕獲，經研判應是有人飼養的逃逸寵物。圖／新北市動保處提供

新北市永和區的道路上日前驚見綠鬣蜥逛大街，動保處接獲民眾通報後，曾一度圍捕失利，經過再次調集人手後才順利捕獲，動保處研判綠鬣蜥可能是逃逸寵物，正公告招領中。

民眾在臉書社團「我是永和人」上傳照片，由於拍照角度關係，這隻綠鬣蜥體積看起來格外龐大，有網友就留言說「我說這尺寸是怎麼拍出來的」「這根本恐龍」，引來網路上熱議。

新北市動保處長楊淑方表示，經通報後，動保人員4月14日當天下午2時許攜帶大網子圍捕失利，綠鬣蜥躲進分隔島大片矮樹叢中，第2次調集加倍人力圍捕，才順利在環河路高架橋匝道上捕獲。

由於動保人員圍捕時，許多民眾都目睹這場人蜥大戰。楊淑方說，如果沒抓到「就會很落漆」，還好順利完成任務。

她表示，這隻綠鬣蜥長約1公尺，有下垂的喉扇，應是公的，觀察上，綠鬣蜥並不會太凶猛，研判應是有人飼養的逃逸寵物，目前正在中和動物之家招領中。

她表示，綠鬣蜥一旦逃逸成為野化群體，將會與原生物種競爭，影響生態，綠鬣蜥破壞性很強且沒有天敵，不僅會破壞植被、啃食農民作物，造成農業經濟損失，更造成生態失衡，甚至危害設施安全。若查出是棄養，將依違反動保法規定，最高可裁罰新台幣15萬元。

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