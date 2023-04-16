台南尋找11隻傷癒野放黑琵 T85連3年來台度冬

台南市2022黑面琵鷺保育季發起尋找台南市長黃偉哲任內傷癒野放的11隻黑面琵鷺，共有3隻被鳥友拍到重回台灣，其中編號T85黑琵連3年被發現來台度冬。

台南市生態保育學會今天在下營區田媽媽餐廳舉行年度大會，會中由黃偉哲頒獎給3名發現傷癒野放黑琵的鳥友邱景威、吳震東、林欽若。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，為呼籲民眾關心黑面琵鷺的保育及成長，2022黑面琵鷺保育季期間發起尋找黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺，T85首先在去年11月12日被曾在2020年救護牠的學會志工邱景威發現重回學甲濕地。

邱仁武指出，鳥友吳震東在去年11月17日於七股區黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭，發現N20黑琵行蹤；鳥友林欽若於去年11月23日於安南區接近鹽水溪出海口的魚塭發現N18黑琵，其他8隻沒有鳥友回報發現。

他說，值得一提的是，T85在2020年2月於學甲濕地野放後，當年12月被鳥友在嘉義縣布袋鎮發現飛回台灣度冬，2021、2022年分別被當年參與救援T85送醫的鳥友黃永豐、邱景威在台南拍到，相當有緣。