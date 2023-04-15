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領角鴞幼鳥離巢落單 竹縣動物救傷隊助返樹等媽媽

中央社／ 新竹縣15日電

新竹縣政府農業處日前接獲通報，有民眾發現一隻領角鴞幼鳥落單，立刻派野生動物救傷隊員前往救援，確認健康無虞後帶至附近大樹上野放，盼鳥媽媽能順利找到小孩。

新竹縣政府農業處今天發布新聞考表示，芎林鄉民眾日前在轎車旁發現一隻落單的領角鴞（俗稱貓頭鷹），野生動物救傷隊員獲報到場，確認為領角鴞離巢幼鳥，將牠帶附近大樹上野放後，幼鳥還回眸看向救傷隊員，模樣超萌。

農業處說，這隻領角鴞幼鳥已成熟離巢，鄰近環境植被適合幼鳥日間躲藏，且民眾明確記得幼鳥落巢位置，當晚被親鳥尋回照顧的機率非常高。

農業處指出，今年已接獲3起領角鴞幼鳥落巢通報，其中2起分別被民眾發現在民宅的排油煙管內及巷弄地上，經評估2隻幼鳥均未成熟，因此先送往相關單位安置，待成熟後再野放。

農業處說明，每年春天是都市領角鴞繁殖的高峰期，3月開始許多幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，這時最容易有幼鳥掉落地面情形，呼籲民眾若遇領角鴞幼鳥掉落地面，應記錄確切發現位置，並立即通報縣府農業處，協助幼鳥回到親鳥身邊。

農業處提醒，台灣的野生貓頭鷹及其他猛禽都屬保育類動物，勿自行帶回自行餵食及飼養，恐涉及野生動物保育法騷擾保育類野生動物之規範，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

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