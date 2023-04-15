竹縣今年已三起貓頭鷹幼鳥落巢通報 提醒民眾記落巢點

新竹縣芎林鎮民眾本月10日在轎車旁發現落單的領角鴞(俗稱貓頭鷹)，經電話與新竹縣政府農業處聯繫後，縣府立即派野生動物救傷隊員前往接應，確認是領角鴞離巢幼鳥，檢視其健康無虞，就拾獲處附近選擇較完整及易躲避的大樹，幼鳥放在垂降籃後，由隊員攀樹拉籃上樹野放。

新竹縣政府農業處說，3月18日剛邀請曾於桃園市野鳥學會服務的資深救傷志工與新竹縣野生動物救傷隊員分享貓頭鷹幼雛鳥野放評估的準則及方式，立刻就派上用場，本案領角鴞幼鳥已成熟離巢，鄰近環境植被亦適合幼鳥日間躲藏，最重要的是民眾明確記得落巢位置，幼鳥當晚被親鳥尋回照顧的機率非常高。

農業處指出，今年已接獲3起領角鴞幼鳥落巢通報，除上述一例，另外2起發現幼鳥位在民宅的排油煙管內及巷弄地上，經人員到場評估，因雛鳥尚未成熟及環境不適宜野放，故送往六福村野生動物救傷站安置，待未來成熟後再野放。4月這案例能直接送回讓親鳥繼續照顧的案例，是野生動物救傷最佳的結果。

農業處說明，每年春天是都市領角鴞繁殖的高峰期，3月開始許多幼鳥會離開巢洞生活，跟著親鳥學飛打獵，但仍需親鳥照顧餵食，這時最容易有幼鳥掉落地面情形，呼籲縣民朋友如果遇到貓頭鷹幼鳥掉落地面，應記錄確切發現的位置，並立即通報縣府農業處或撥打1999，由縣府協助優先讓幼鳥回到親鳥身邊，切勿自行帶回飼養，餵食幼鳥生肉將導致幼鳥骨骼發育不良並感染寄生蟲。