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香蕉裡看見世界最長蜘蛛 男子嚇壞：裡面還有卵

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里森在量販店買了一串香蕉，卻發現裡面有一隻超大的蜘蛛。圖擷自紐約郵報
哈里森在量販店買了一串香蕉，卻發現裡面有一隻超大的蜘蛛。圖擷自紐約郵報

買香蕉送「寵物」？英國一名男子到量販店採購，回到家才發現購買的一串香蕉裡送了一隻超大的蜘蛛，讓他嚇得目瞪口呆。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的哈里森（Craig Harrison）到英國量販店Tesco購物，但是回到家卻發現袋子在動，定睛一看就發現袋子裡有隻母蜘蛛，而且旁邊還有蜘蛛的卵囊。

據報這種蜘蛛是「獵人蜘蛛」，是世界上腿的跨度最長的蛛形綱動物，分布於全球許多地區。獵人蜘蛛不像一般蜘蛛一樣織網捕獵，而是以蚊蟲為食物快速狩獵，因此才被稱作「獵人蜘蛛」。牠的腳跨度最長可以到1英尺（約30.48公分），卵囊中可能有幾百隻幼蛛，而且含有毒性。獵人蜘蛛以長度稱霸蛛形綱，但如從重量和體積來看，世界上最大的蜘蛛則是巨人捕鳥蛛，或稱歌利亞食鳥蛛，分布於南美洲北部。

哈里森說，在看見這隻蜘蛛之前他完全不覺得自己會怕蜘蛛，但是這隻蜘蛛真的太大，讓他第一次體會到「此生最恐懼的感覺」。雖然很害怕但他還是用容器把蜘蛛裝起來，帶到附近的害蟲防治中心。他跟超市確認，發現這串香蕉來自多明尼加，所以這隻蜘蛛可是旅行超過6500公里才來到哈里森手上。

哈里森表示，因為袋子有一些圖案，所以當初才會沒看到蜘蛛就把蜘蛛跟香蕉一起買回家。他也提醒民眾在購買生鮮食品時要特別留意有沒有帶「不速之客」回家。Tesco得知消息後也提供100英鎊（約3800元台幣）的賠償金，希望能讓哈里森壓壓驚。

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