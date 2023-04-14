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新北退役警犬開放申請領養 邊境牧羊犬查理人氣旺

中央社／ 新北14日電

新北警犬隊今年有5隻退役警犬開放領養，共133人申請，其中邊境牧羊犬「查理」受70多人指定，人氣最旺。警犬隊說，許多申請者有養過流浪狗等，因狗過世等因素希望再領養。

新北市政府警察局警犬隊說，今年開放領養的5隻退役警犬分別是黑色的拉布拉多犬「雪倫」Sharon、黑色拉布拉多犬「舒曼」、邊境牧羊犬「查理」、德國母狼犬Ruby與「多吉」。領養申請到昨天截止，共133人報名，評選結果約6月出爐。

警犬隊說，「查理」人氣最旺，許多人看中牠是邊境牧羊犬且聰明特性；另外，「多吉」是第2次開放領養，因牠個性忠心，也給人較凶印象，需要和領養人多互動熟悉。

警犬隊表示，申請人各年齡層都有，年紀最大約7旬，主要都是希望陪伴。很多申請者以前就有養過流浪狗或其他犬隻，因照顧狗狗到終老後，想認養工作犬。

警犬隊表示，會嚴格把關書面審核領養人、舉辦見面會，了解申請者過去與未來如何照顧犬隻；評選後，飼主也至少要到警犬隊互動3次，且還要進行幫犬隻洗澡等親密互動，確認彼此熟悉後，再勘查家庭環境；領養後，警犬隊也會派員定期訪視。

新北警犬隊表示，警犬隊成立8年多，去年起開放部分警犬在功成身退後讓愛心家庭領養，去年申請領養人數共195名，有9隻成功媒合領養。

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