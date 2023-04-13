【動物冷知識】史前開始當農夫！這種螞蟻種蘑菇自己吃

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？要在人類出現之前，螞蟻就在當農夫了！

今天我們一起來看看動物的飲食冷知識吧！









不同種類的切葉蟻會與不同種類的真菌進行互利共生，不過所有進行互利共生的真菌均屬於蘑菇科。總之他們就是會自己種香菇來吃！









據說中美洲及南美洲的原住民會將箭毒蛙身上的毒素塗在箭上來狩獵，而被稱為箭毒蛙！

箭毒蛙身上所帶的毒素，其強度是嗎啡的200倍，不過這些毒素只用來對付他們的捕食者，而不會使用在狩獵上。









面對較大、無法吞食的骨頭，胡兀鷲會從高空把骨頭丟下，然後再從地上取得那些骨頭的碎片。牠們也因為這種習慣而得到骨頭壓碎機（Bone Crusher）的名稱。

胡兀鷲也會以此方式獵殺烏龜或兔子等小型動物。

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