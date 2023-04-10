等領角鴞寶寶長大離巢 台南關廟延後路樹修剪

海洋中最恐怖的殺手竟然是牠。一名漁夫帶著兩名釣客出海，幸運捕獲一條長達1.8公尺的大鯊魚，正當他們開心取下魚鉤後，發現鯊魚竟然詭異狂震起來，下秒就看到這隻鯊魚被咬掉一大塊肉，原來是有一隻更兇猛的殺手鯊魚「公牛鯊」在底下躲著襲擊獵物，把漁夫跟遊客都嚇壞了。

2023-04-10 16:21