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等領角鴞寶寶長大離巢 台南關廟延後路樹修剪

中央社／ 台南10日電
領角鴞。圖／新北市動保處提供
領角鴞。圖／新北市動保處提供

台南生態保育學會接獲民眾通報，在關廟區壘球場附近行道樹發現領角鴞築巢育雛，擔心即將進行的樹木修剪可能干擾，經與關廟區公所協商後，決定等雛鳥離巢後再施作。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天透過新聞稿表示，學會副總幹事黃蜀婷在8日接獲熱心民眾通報，指稱關廟區壘球場附近行道樹有領角鴞築巢育雛，由於附近有公所貼出公告，指稱近期將修剪樹木，擔心會干擾領角鴞育雛過程。

邱仁武指出，經學會與關廟區長李賢村聯繫協商，李賢村今天前往巡視現況後，決定先將修剪樹木作業延後半個月，並會持續觀察，等領角鴞雛鳥離巢後再展開作業。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明說，領角鴞為珍貴稀有保育等級留鳥，屬夜行性猛禽，白天停棲於樹葉繁密的樹叢內休息，入夜後才出來活動，角羽警戒時會明顯豎起為一大特徵，目前正值繁殖期，民眾若發現野生鳥類築巢育雛應避免干擾，以免造成親鳥棄養。

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