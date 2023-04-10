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苗栗兄弟檔山區種菜好奇架攝影機 石虎悠哉入鏡

中央社／ 苗栗縣10日電
張姓兄弟在山區種菜體驗假日農夫之餘，架設生態攝影機，今年2月間，首度拍攝到1隻石虎蹤跡。圖／張家人提供
張姓兄弟在山區種菜體驗假日農夫之餘，架設生態攝影機，今年2月間，首度拍攝到1隻石虎蹤跡。圖／張家人提供

苗栗縣造橋鄉一對兄弟檔2年前開始在自家山區種菜當起假日農夫，因好奇當地生態架起紅外線攝影機，不僅拍到藍腹鷴、鼬獾、白鼻心，今年2月初捕捉到石虎身影，直呼驚喜。

造橋鄉民張嘉仁2年前買下大龍村山區一塊農地，與哥哥一起打理種植多種蔬菜，每次務農期間聽見山林間各種動物聲響，於是好奇架設起生態攝影機。

「我們想看看這片山間到底有什麼野生動物」張嘉仁今天接受媒體採訪時指出，起初較常拍到山羌，偶爾也有鼬獾、穿山甲、白鼻心甚至是藍腹鷴，今年2月間檢查相機，意外發現瀕臨絕種野生動物石虎也入鏡，又驚又喜。

張嘉仁說，山區人煙稀少，以往曾聽附近耕作的村民轉述有人曾經看過石虎，但從未真正拍攝記錄到，「沒想到這次真的拍到了」。

他表示，除了拍下山區豐富生態，整體菜園過程中，也曾接連發現不明人士放置的捕獸夾，為避免野生動物受害，將其拆除送交警方處理。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科表示，根據112年苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，包括「友善農地給付」、「巡護監測給付」及「自主通報給付」相關獎勵規範須經向縣府申請，農民承諾不放獸夾、不使用農藥、除草劑，農產品經抽驗符合安全檢出並配合縣府架設自動相機監測拍得石虎才有獎勵金；因張姓兄弟未經申請參加計畫，不符合獎勵要件。

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