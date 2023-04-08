新北5隻警犬功成身退 開放領養申請至4月13日

新北市政府警察局警犬隊今年有5隻警犬將退役，警方開放愛心家庭領養，讓這些警犬在維護治安任務結束後，能在溫暖的家庭終老，警局接受遞交申請表至4月13日止。

新北市警局今天表示，警犬隊的緝毒犬、偵爆犬與血跡偵搜犬，以往負責各種大型場合，或歡樂耶誕城、海洋音樂祭、萬金石馬拉松等活動臨檢，或正副總統安維檢查，甚至協助調查，負責找尋刑案現場的可疑血跡，幫助破案。

警犬隊長馬清基表示，警犬隊成立8年多，去年起，將部分警犬在功成身退後開放領養，111年申請領養人數共195名。去年開放認養10隻，有9隻媒合領養，但其中「粗骨」在規劃送養期間，因診斷出免疫性貧血及骨髓抑制等症狀，認養前病死，其他都生活得很好。

領犬員李宗軒接受中央社記者電訪表示，每天與警犬相處如同家人有默契，牠們與一般狗無異，訓練和工作時也常會有撒嬌，也會喜歡與領犬員以玩具拔河互動。感情上，對送養會很難過；但理智上，為牠們回歸家庭生活感到開心。

警犬隊說，今年依「政府部門執勤犬照顧管理規則」，5隻警犬將退役，開放領養第1隻為黑色的拉布拉多犬「雪倫」Sharon，短短的腿，親和力夠，相當可愛。第2隻也是黑色拉布拉多犬「舒曼」，因為長的高高壯壯，常被誤認為是洛威拿犬（Rottweiler），實際上，舒曼的心思敏感。

第3隻為邊境牧羊犬「查理」，李宗軒表示，查理很聰明，但因是動保處從養殖場救回的種犬，剛開始時有點「色色的」，常會騎上別的狗。經訓練後，查理已樂於把工作重心轉移到偵爆工作，專注力也更集中。

第4隻為德國母狼犬Ruby，是去年的畢業生Cola的胞姊，其個性對人撒嬌，但對交狗朋友會謹慎小心，相當有個性。第5隻也是德國母狼犬「多吉」，去年曾媒合領養沒有成功。主要是狼犬習性對主人很忠心，因此，領養人需和多吉互動熟悉。但不用擔心，警犬隊是牠永遠的家。

警犬隊說，認養人須年滿20歲，且經由家庭成員全數同意領養。家中有庭院、足夠空間或鄰近公園綠地，可供大型犬隻活動。且領養人有飼養動物經驗，能負責照顧其至終老，無前科且無不良習慣及嗜好，不曾違反動物保護法規定，只要符合這些必要條件，就有機會成為牠們的家人。

馬清基表示，一般人對大型警犬有恐懼感，但警犬有好的訓練，服從性很高，相處不難，但考量公寓大廈生活空間，盼領養人有活動空間，及能夠定期帶狗出門活動筋骨。

馬清基說，為了讓退休警犬有好的生活，會嚴格把關書面審核領養人、舉辦見面會，評選後，飼主也至少要到警犬隊互動3次，最後，還要求幫犬洗澡等親密互動，確認能彼此熟悉後，才勘查領養人家庭環境，確保警犬能有好的生活環境。領養後，警犬隊也會派員定期訪視。