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嘉義中埔民眾私養綠鬣蜥 51隻全遭沒收開罰

中央社／ 嘉義縣7日電
嘉義縣府農業處日前獲報中埔鄉有人私養綠鬣蜥，經查發現大大小小共51隻，全部未依法登記，7日已遭農業處全數沒收。中央社／嘉義縣農業處提供
嘉義縣府農業處日前獲報中埔鄉有人私養綠鬣蜥，經查發現大大小小共51隻，全部未依法登記，7日已遭農業處全數沒收。中央社／嘉義縣農業處提供

嘉義縣府農業處日前獲報中埔鄉有人私養綠鬣蜥，經查共有51隻，全部未依法登記，今天清點及沒入，將依野生動物保育法對飼主開罰。飼主指稱，不知道養綠鬣蜥要登記。

嘉義縣畜產保育科長石蕙菱接受中央社記者訪問表示，日前獲報國道2號中埔交流道附近有民眾私養綠鬣蜥，前往調查，果然發現數十隻綠鬣蜥在屋內爬行。

石蕙菱說，飼主指稱不知道養綠鬣蜥要登記，原本只養1隻，後來附近有人只要抓到綠鬣蜥，就拿給他飼養，才會越養越多。清查共養51隻，體型大小不一，都沒有依法登記，已違反野保法規定，將裁處新台幣1到5萬元罰鍰並沒收綠鬣蜥。

石蕙菱指出，嘉義地區八掌溪沿岸綠鬣蜥快速繁殖造成危害，縣府委託嘉義大學培訓民眾成立「綠鬣蜥移除大隊」；移除綠鬣蜥須持有縣府核發的許可文件，民眾如發現綠鬣蜥，可通報119或農業處，委託專業團隊移除。

農業處表示，農委會2020年8月20日依野生動物保育法第31條公告綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種野生動物」，公告前已飼養綠鬣蜥的民眾，需2020年11月30日前向地方主管機關登記始得繼續飼養。

嘉義縣府農業處日前獲報中埔鄉有人私養綠鬣蜥，經查發現大大小小共51隻，全部未依法登記，7日已遭農業處全數沒收。中央社／嘉義縣農業處提供
嘉義縣府農業處日前獲報中埔鄉有人私養綠鬣蜥，經查發現大大小小共51隻，全部未依法登記，7日已遭農業處全數沒收。中央社／嘉義縣農業處提供

綠鬣蜥 嘉義 中埔
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