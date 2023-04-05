【動物冷知識】長太像對不起啦！超軟Q水母含淚收「美杜莎」之名

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？水母的學名居然與希臘神話的女神美杜莎有關！？

讓我們一起來看看動物名稱的冷知識吧！









水母亞種歸類在刺胞動物門之下，除此之外還有珊瑚鋼、黏體動物門，水母、珊瑚、海葵、水螅都被歸類為刺絲胞動物。









阿龜是日本一種傳統的面具，具有圓臉，低鼻子，圓頭，下垂的頭髮，雙頰圓而飽滿（臉頰高）的女人的臉。









重複命名方式是指在動物或植物的學名中，物種的種名（species name）和屬名（genus name）相同，這樣的命名方式稱為「同名二名法」（tautonym）。

除了美洲野牛的例子，其他的動物也有使用重複命名方式的情況，例如：

Gorilla gorilla：猩猩的學名，屬名和種名都是gorilla，是同名二名法的典型例子。

Lama glama：羊駝的學名，屬名和種名都是lama，也是同名二名法的例子。

同名二名法在植物學中也會使用唷。

參考連結：1／2／3／4