難得！花蓮鹽寮外海又見「夢幻大翅鯨母子」現蹤

花蓮鹽寮外海，賞鯨船今天下午再次目擊到罕見的大翅鯨母子，是今年第2次目擊大翅鯨母子，船長與工作人員非常興奮，拍攝大量影像與紀錄，盼能更深入瞭解海洋生物。

大翅鯨是一種罕見鯨魚，很少被目擊到，所以對牠們的生態和行為的認識也非常有限；3月19日多羅滿賞鯨船透過「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海上探查及研究鯨豚生態的特殊航班，目擊到大翅鯨母子，今天再度看到這個夢幻鯨種。

不過，多羅滿賞鯨公司總經理呂世明告訴中央社記者，今天的這一對母子和3月19日所見是不同的，因為今天的鯨魚寶寶體型比上一回的更小。

呂世明解釋，大翅鯨通常生活在極地與溫帶的深海中，每年春天是大翅鯨隨著黑潮洄游北上的季節，會經過花蓮海域，但出現機會有限，能在春季2次目擊大翅鯨母子，實在是相當難得紀錄。

呂世明指出，由於花蓮的冬、春天受東北季風影響，海上風浪較大，遊客報名少，賞鯨船停駛，僅夏季才開船，所以這個季節很少有機會目擊到大翅鯨。

船上遊客表示，這是她一生中第一次看到這種鯨魚，感到非常幸運，能夠在美麗自然環境中觀察到這些神秘的生物。

多羅滿賞鯨公司執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，由眾多贊助者支持出海調查，並做紀錄資料提供給後續相關研究或延伸活動需求，計畫範圍為台灣東部太平洋黑潮流域，並呼籲大眾，一起關注鯨魚的保護，通過觀察和研究，能更深入了解這些生物，進一步推動海洋生態保護。