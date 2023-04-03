快訊

富比士發布2023全球億萬富豪榜 馬化騰、馬雲、雷軍等上榜

疑似逼近台灣？陸海巡艦「拍到陸地」 海巡署這樣說

新北9旬嬤「口鼻貼膠帶」嘴流綠色液體 急送醫仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

難得！花蓮鹽寮外海又見「夢幻大翅鯨母子」現蹤

中央社／ 花蓮縣3日電
有賞鯨船3日下午在花蓮外海鹽寮附近，再次目擊到罕見的大翅鯨母子，船長與工作人員都非常興奮，拍下大量影像紀錄。（多羅滿賞鯨公司提供）中央社
有賞鯨船3日下午在花蓮外海鹽寮附近，再次目擊到罕見的大翅鯨母子，船長與工作人員都非常興奮，拍下大量影像紀錄。（多羅滿賞鯨公司提供）中央社

花蓮鹽寮外海，賞鯨船今天下午再次目擊到罕見的大翅鯨母子，是今年第2次目擊大翅鯨母子，船長與工作人員非常興奮，拍攝大量影像與紀錄，盼能更深入瞭解海洋生物。

大翅鯨是一種罕見鯨魚，很少被目擊到，所以對牠們的生態和行為的認識也非常有限；3月19日多羅滿賞鯨船透過「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海上探查及研究鯨豚生態的特殊航班，目擊到大翅鯨母子，今天再度看到這個夢幻鯨種。

不過，多羅滿賞鯨公司總經理呂世明告訴中央社記者，今天的這一對母子和3月19日所見是不同的，因為今天的鯨魚寶寶體型比上一回的更小。

呂世明解釋，大翅鯨通常生活在極地與溫帶的深海中，每年春天是大翅鯨隨著黑潮洄游北上的季節，會經過花蓮海域，但出現機會有限，能在春季2次目擊大翅鯨母子，實在是相當難得紀錄。

呂世明指出，由於花蓮的冬、春天受東北季風影響，海上風浪較大，遊客報名少，賞鯨船停駛，僅夏季才開船，所以這個季節很少有機會目擊到大翅鯨。

船上遊客表示，這是她一生中第一次看到這種鯨魚，感到非常幸運，能夠在美麗自然環境中觀察到這些神秘的生物。

多羅滿賞鯨公司執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，由眾多贊助者支持出海調查，並做紀錄資料提供給後續相關研究或延伸活動需求，計畫範圍為台灣東部太平洋黑潮流域，並呼籲大眾，一起關注鯨魚的保護，通過觀察和研究，能更深入了解這些生物，進一步推動海洋生態保護。

賞鯨 鯨魚 花蓮
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

蘇花路廊湧現北上車潮 花蓮警方崇德實施交通分流

花蓮富里鄉對撞車禍 肇事車後座男子傷重不治

蘇花路廊午後將湧北返車潮 恐塞到晚上 公總籲提早出發

花蓮富里鄉長將補選 檢警調嚴查賄選

相關新聞

狒狒無結紮痕跡？待釐清

東非狒狒之死引發全台關注，六福村野生動物園一開始否認狒狒來自園區，後來以結紮傷口改口承認，但昨天傳出有驗屍人員透露「根本...

【動物冷知識】長太像對不起啦！超軟Q水母含淚收「美杜莎」之名

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？水母的學名居然與希臘神話的女神美杜莎有關！？ 讓我們一起來看看動物名稱的冷知識吧！

噓！環頸雉在談戀愛！

台東市活水湖區屬卑南溪口國家級濕地範圍，是野生動物重要棲地，環頸雉、台灣畫眉、黃鸝、黑枕藍鶲、褐頭鷦鶯等鳥類生態豐富，吸...

這個邊牧壞掉了！游泳遇到貪玩傻阿金 「確認過眼神」秒跟著跳怪舞飼主傻眼

邊牧是智商相當高的狗，不過聰明的牠們也是會受到環境影響的。日前一段爆笑影片在網路上瘋傳，一隻邊牧跟黃金獵犬同伴一起到河邊玩，阿金看到水裡有魚就開心地跳下去，一開始邊牧並沒有跟著做，但看到阿金玩得很開心，邊牧也跟著一起跳下水，兩隻狗狗還很同步的在水裡狂跳奇怪的舞步，讓飼主在岸上看到一直笑。

兇猛巨狼闖牧場獵食！藏獒英勇護家上前單挑「一口咬掉野狼尾巴」神戰術完勝

狗狗永遠都是人最好的朋友。日前一段影片在網路上掀起熱議，一隻野狼趁著牧民不注意時潛入農場，想要抓捕牛羊來吃，結果牧民飼養的藏獒發現有入侵者，立刻衝上前去霸氣迎戰，一獒一狼激烈纏鬥後，藏獒竟然霸氣直接咬下灰狼的尾巴，最後還是牧民衝上前去將受傷的野狼放生才結束這場戰鬥。

斷尾灰鯨堅持獨游活下去！奇蹟完成「1.9萬km史詩大遷徙」專家感動到哭

這就是不屈不撓的奇蹟。一隻灰鯨疑似因為被漁網纏住導致整隻尾巴都沒有了，但牠卻擁有絕佳的求生意志，拖著殘缺的身體奇蹟完成1.9萬公里大遷徙，海洋學家一路追蹤該隻勵志灰鯨的移動路線感動到哭出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦