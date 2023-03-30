浪浪收容所收舊衣打開竟是塑身衣 試身照逗笑網友：狗界瑪丹娜

許多收容流浪動物的機構都會接收市民的捐贈，包括給浪浪穿著的保暖衣物等。（示意圖／Ingimage）

許多收容流浪動物的機構都會接收市民的捐贈，包括給浪浪穿著的保暖衣物等。最近有在台灣動物收容所工作的網友就在社交平台發文分享，指早前收到好心民眾捐出的「狗狗衣服」，但打開一看才發現竟是兩件女性用的塑身衣，他還讓狗狗試穿衣服，逗笑大批網友。不少人笑言本想怒斥寄衣服的人，卻在看到浪浪的照片不禁大笑，又留言形容相中狗狗是「狗界瑪丹娜」、「量身打造，很性感」、「居然意外的很可愛」。

樓主在facebook社團「米克斯傳奇」發文，文中感謝有「善心人士」把兩件「狗狗衣服」寄到園區，讓動物收容所中的浪浪穿著。他又上傳照片，可見園區收到的衣服竟是塑身衣，雖然不是狗狗衣服，但樓主仍讓1個黑狗小浪孩穿上，並分享照片，獨特的造型逗笑大批網友。

有網友發文，指某流浪動物收容所早前獲「善心人士」捐贈衣服，未料打開一看竟是塑身衣。（圖自／facebook群組「米克斯傳奇」）

不少網友批評胡亂寄衣服的人太自私，「這種人真的很壞，都把人家當成資源回收場」、「沒水準，還很過分」、「要寄也寄好的衣服」，不過笑言樓主的幽默讓整件事變得非常「爆笑」，留言表示「送這種衣服給它們，原本想說些什麼，看到模特這麼性感，又這麼合身，笑得飆淚」、「雖然有點好笑（完全是因為狗勾可愛），但做這種事的人真的有夠低能」、「意外的合適」、「我不爭氣的笑了」、「穿上狗的表情都撫媚了」、「好煩啊，有點時尚」。

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文章授權轉載自《香港01》