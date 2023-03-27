東非狒狒逃16天卻慘遭射殺亡 動保團體評三原因釀悲劇收場

東非狒狒歷經16天圍捕，今天下午終於捕獲，但稍早卻傳出狒狒在圍捕過程中受傷，且疑似是遭獵槍擊中，經急救無效已經死亡。動物保護團體指出，狒狒死亡令人遺憾，此事也凸顯非法狩獵、非法飼養野生動物，以及民眾過度的好奇心所造成之悲劇。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，起初各界認為是人為飼養的逃脫，才大舉抓捕，但他並未危害到人類群體，卻又因新聞吵成這樣，讓民眾更加好奇狒狒去向，最後眼變成「非找到不可」，才演變為最後的悲劇結果。

何宗勳表示，台灣經常有野生動物被獵殺的案例，但獵槍的使用者是誰，也難以判斷認定。他表示，台灣非法使用獵槍非常普遍。另一方面，民眾對於這起事件的好奇度，也凸顯動保教育不足。

何宗勳說，若不去騷擾野生動物，他並不具有危險性，但在里長發文之後，卻因為是少數的野生動物，也因此成為話題，變成「非抓到不可」。

何宗勳表示，狒狒的事件成為新聞話題後，大家都想知道是誰飼養，抓的過程卻被射殺，可能想幫忙卻使用了獵具，令人遺憾，「從一個趣味的新聞變成悲劇」。他表示，現行政府連犬貓都管不好，更何況非人為飼養的動物。