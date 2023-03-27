快訊

清大被威脅遙控炸彈五小時引爆 大規模盤查虛驚一場

狒狒傷重死亡「非我們開的槍」 農業局：抵達前已有另組人在場

曾格爾父親加入戰局挺女兒 出庭作證反控被仙人跳騙美色

東非狒狒逃16天卻慘遭射殺亡 動保團體評三原因釀悲劇收場

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
桃園狒狒南桃園大奔逃，市府農業局人員昨天接獲通報，終於補抓到逃亡18天的狒狒。記者陳正興／攝影
桃園狒狒南桃園大奔逃，市府農業局人員昨天接獲通報，終於補抓到逃亡18天的狒狒。記者陳正興／攝影

東非狒狒歷經16天圍捕，今天下午終於捕獲，但稍早卻傳出狒狒在圍捕過程中受傷，且疑似是遭獵槍擊中，經急救無效已經死亡。動物保護團體指出，狒狒死亡令人遺憾，此事也凸顯非法狩獵、非法飼養野生動物，以及民眾過度的好奇心所造成之悲劇。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，起初各界認為是人為飼養的逃脫，才大舉抓捕，但他並未危害到人類群體，卻又因新聞吵成這樣，讓民眾更加好奇狒狒去向，最後眼變成「非找到不可」，才演變為最後的悲劇結果。

何宗勳表示，台灣經常有野生動物被獵殺的案例，但獵槍的使用者是誰，也難以判斷認定。他表示，台灣非法使用獵槍非常普遍。另一方面，民眾對於這起事件的好奇度，也凸顯動保教育不足。

何宗勳說，若不去騷擾野生動物，他並不具有危險性，但在里長發文之後，卻因為是少數的野生動物，也因此成為話題，變成「非抓到不可」。

何宗勳表示，狒狒的事件成為新聞話題後，大家都想知道是誰飼養，抓的過程卻被射殺，可能想幫忙卻使用了獵具，令人遺憾，「從一個趣味的新聞變成悲劇」。他表示，現行政府連犬貓都管不好，更何況非人為飼養的動物。

動物園 狒狒

延伸閱讀

狒狒圍捕過程傷重死亡 林務局了解中、動保團體指1重點

遭到獵槍打中！桃園狒狒驚傳傷重不治 大批媒體守在六福村

狒狒捕獲送六福村 林務局：仍規畫北市動物園長期收容

抓到狒狒3名阿嬤直擊全程 她關門立大功驚呼：好緊張！

相關新聞

狒狒在圍捕過程中受傷 因傷勢嚴重急救無效已經死亡

桃園狒狒奔逃至今楊梅地區，桃園市農業局今天下午終於將狒狒「逮捕歸案」，但東非狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已...

狒狒被逼入民宅抓到結束18天大奔逃 因受傷正送往治療安置

「抓到了」！桃園狒狒奔逃至楊梅地區，市府農業局抓狒戰情室人員今天下午持續在台鐵富岡機廠基地外圍，逐漸縮小範圍，農業局人員...

遭到獵槍打中！桃園狒狒驚傳傷重不治 大批媒體守在六福村

桃園狒狒奔逃至今楊梅地區，在中正路一家民宅將狒狒逼入民宅抓到。桃園市農業局今天下午終於將狒狒「逮捕歸案」，這隻狒狒的來源...

東非狒狒逃16天卻慘遭射殺亡 動保團體評三原因釀悲劇收場

東非狒狒歷經16天圍捕，今天下午終於捕獲，但稍早卻傳出狒狒在圍捕過程中受傷，且疑似是遭獵槍擊中，經急救無效已經死亡。動物...

狒狒抓捕最後過程 阿嬤目睹：看狒狒被射倒躺在地上「一團黑黑」

桃園狒狒奔逃18天，今天下午終於在楊梅區富岡中正路一家民宅「落網」，市府農業局抓捕過程，3名阿嬤目睹抓捕過程，一名阿媽說...

狒狒傷重死亡「非我們開的槍」 農業局澄清：有另組人在場

桃園狒狒今奔逃至楊梅地區，在中正路被逼入民宅，桃園市農業局今天下午終於將狒狒「逮捕歸案」，但稍早桃園市農業局證實，東非狒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦