動物園雙峰駱駝傳陣陣鳴吼 原來是這原因造成牠的不安

台北市立動物園沙漠動物區的「雙峰駱駝」戶外活動場，近日傳來一陣陣高頻的嗚吼聲，園方表示，是今年2歲7個月大的雙峰駱駝「煙子」，牠正用這個叫聲呼喚媽媽、姐姐，由於恰巧處在邁向性成熟時期，「煙子」面臨了與媽媽、姐姐分開居住的「戒斷期」，得努力適應自己的獨立新生活。

動物園表示，雙峰駱駝的育幼期大約會持續兩年左右，而「煙子」打從出生開始，就緊跟著媽媽「梅煙」和姐姐「煙行」形影不離地生活，和家人關係相當緊密。最近，老么「煙子」正逢該脫離媽媽展開獨立生活的階段，且「煙子」是雄性個體，考量族群管理及動物福祉等因素，也希望能在牠性成熟前，與媽媽、姐姐分開展開獨立生活。

動物園表示，由於「煙子」和「梅煙」、「煙行」的感情非常深厚，在「煙子」學會獨立前，保育員就時常觀察到牠與姐姐在展場區內奔跑嬉戲的畫面，也因為這樣，在分開居住初期，要花費較多的精力，讓一家三口彼此互相適應不一樣的生活型態。

動物園表示，像是「煙子」進入戶外活動場前，時常會賴在「梅煙」和「煙行」的欄舍門口定格不動，「煙行」也會隔著欄杆默默陪伴弟弟，最明顯的例子，就是當「煙子」感到緊張，並發出不安的鳴叫聲時，只要一看到媽媽、姐姐的身影時，便會很快平靜下來。

動物園表示，隨著分開的時間日漸增長，保育員也觀察到「煙子」鳴叫次數有逐漸減少的趨勢，似乎已開始適應新生活。下次民眾若有機會聽到「煙子」的叫聲時，請不用擔心，這是許多動物孩子們正值青春期的必經過程。