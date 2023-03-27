快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物園雙峰駱駝傳陣陣鳴吼 原來是這原因造成牠的不安

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
雙峰駱駝「梅煙」家族關係相當緊密。圖／動物園提供
雙峰駱駝「梅煙」家族關係相當緊密。圖／動物園提供

台北市立動物園沙漠動物區的「雙峰駱駝」戶外活動場，近日傳來一陣陣高頻的嗚吼聲，園方表示，是今年2歲7個月大的雙峰駱駝「煙子」，牠正用這個叫聲呼喚媽媽、姐姐，由於恰巧處在邁向性成熟時期，「煙子」面臨了與媽媽、姐姐分開居住的「戒斷期」，得努力適應自己的獨立新生活。

動物園表示，雙峰駱駝的育幼期大約會持續兩年左右，而「煙子」打從出生開始，就緊跟著媽媽「梅煙」和姐姐「煙行」形影不離地生活，和家人關係相當緊密。最近，老么「煙子」正逢該脫離媽媽展開獨立生活的階段，且「煙子」是雄性個體，考量族群管理及動物福祉等因素，也希望能在牠性成熟前，與媽媽、姐姐分開展開獨立生活。

動物園表示，由於「煙子」和「梅煙」、「煙行」的感情非常深厚，在「煙子」學會獨立前，保育員就時常觀察到牠與姐姐在展場區內奔跑嬉戲的畫面，也因為這樣，在分開居住初期，要花費較多的精力，讓一家三口彼此互相適應不一樣的生活型態。

動物園表示，像是「煙子」進入戶外活動場前，時常會賴在「梅煙」和「煙行」的欄舍門口定格不動，「煙行」也會隔著欄杆默默陪伴弟弟，最明顯的例子，就是當「煙子」感到緊張，並發出不安的鳴叫聲時，只要一看到媽媽、姐姐的身影時，便會很快平靜下來。

動物園表示，隨著分開的時間日漸增長，保育員也觀察到「煙子」鳴叫次數有逐漸減少的趨勢，似乎已開始適應新生活。下次民眾若有機會聽到「煙子」的叫聲時，請不用擔心，這是許多動物孩子們正值青春期的必經過程。

動物園 駱駝
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

亞洲黑熊「長出滿背鱗片」變種穿山甲？遊客直擊曝心酸真相

藝人闖企鵝池「白目1舉動」惹怒動物園　慘遭砲轟出征

六福村數百猴子、狒狒從哪來？ 牠們的老家原先竟就在台灣

遛狗撞見獅子！犬獅並排跑畫面嚇人 中間僅隔「脆弱圍欄」網友大呼恐怖

相關新聞

動物園雙峰駱駝傳陣陣鳴吼 原來是這原因造成牠的不安

台北市立動物園沙漠動物區的「雙峰駱駝」戶外活動場，近日傳來一陣陣高頻的嗚吼聲，園方表示，是今年2歲7個月大的雙峰駱駝「煙...

比狒狒危險！美國動物園遭龍捲風破壞「驚傳2隻老虎脫逃」

美國喬治亞州（Georgia）25日遭遇龍捲風襲擊，當地一座動物園的設施損壞後竟傳出有2隻老虎「失蹤」。

久旱不雨 各地螢火蟲季告急

久旱不雨，中南部螢火蟲季已受影響，台南梅嶺農民表示，原本4月中旬登場的螢火蟲季，受乾旱影響至今仍不見螢火蟲，若貿然舉辦會...

雙峰駱駝「登大人」 嬰幼兒要戒奶嘴牠要戒斷母姐

台北市立動物園沙漠動物區的「雙峰駱駝」戶外活動場，近日竟陸續傳來一陣陣清晰高頻的嗚吼聲，引發民眾好奇。動物園表示，吼音的...

短裙女拿一盒鳳梨餵猴子 牠突發飆爆衝上來「狠甩巴掌」圍觀遊客全看傻

好心被雷親？一名女子到風景區，拿了一盒水果要給野生猴子餵食，竟然遭牠冷不防一個巴掌搧過去，讓她當場愣住相當錯愕。

土撥鼠挖洞中比特犬四度「狂督屁股」！牠氣到彈出來：再碰我要報警囉

這是性騷擾嗎？一隻土撥鼠在努力挖掘洞穴時，一隻比特犬在背後不斷戳牠屁股搗亂，最後土撥鼠氣到跳出來反擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦