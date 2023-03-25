阿金和警犬當街搶玩具 雙方誰也不肯鬆口畫面「難分難捨」網笑：這算襲警？

警察是人民保母，警犬更是協助他們維護治安的好夥伴。而在山東青島就有狗狗在路上與警犬不小心發生「警民衝突」，讓一旁圍觀的民眾也不知道該拿毛小孩們怎麼辦。

畫面中可以看到一隻黃金獵犬和一隻警犬同時搶到玩具，雙方誰也不肯先鬆口，在原地僵持不下。只見兩隻狗狗對玩具都非常執著，乍看之下甚至就像在接吻一樣，就算吃到對方口水也不讓步的景象，讓人看了一邊幫牠們緊張，一邊又不禁覺得這一幕有點搞笑。

大家都沒想到人民跟警察之間的衝突竟然也會發生在狗狗身上，紛紛留言開玩笑說：「阿金：你們警察不能欺負我們老百姓」、「金毛這算襲警吧？」、「公務員竟當街搶玩具」、「這個架我不知道怎麼勸」但是網友也表示兩隻狗狗都非常克制自己的行為，並沒有真的大打出手，幽默笑說這也算是另類的「守法」啦！