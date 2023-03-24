快訊

桃園台茂購物中心火警！逛街民眾急疏散 起火點疑是這

台宏斷交 洪都拉斯無奈吐22字：靠自己尚好

新冠本土+85例 羅一鈞：推估總體輕症人數約2千至2500之間

台南新化2流浪貓陳屍路旁 死因待釐清

中央社／ 台南24日電

台南市新化區日前發生2隻流浪貓陳屍路旁，社群網站臉書（Facebook）上有民眾指貓咪遭下毒，台南市動物防疫保護處已採檢送驗，但警方調查這2隻貓曾遭機車壓輾，死因待釐清。

臉書社群「新化人大集合」22日有人貼文：「新化統一花園社區附近有帶狗狗跟貓的不要讓他們亂吃，有人在那下毒，並有2隻已死亡之貓躺在路邊」。

台南市政府警察局新化分局獲報後立刻查訪，現場確有2隻流浪貓屍體，隨即通報動保處帶走貓屍及化驗毒物，但警方調閱監視器發現，這2隻流浪貓曾遭機車壓輾；涉案車主說，22日凌晨下班騎機車返家時，突有2隻貓從路旁闖出，他來不及煞車壓過後，行駛一段路再回現場，看見2隻貓躺在路中還在動，就離開現場。

警方已將涉案機車送鑑識中心調查，動保處人員說，毒物化驗尚未出爐，流浪貓死因待確認。

浪貓 社群
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

25歲男陳屍北巿信義區停車場 疑情緒困擾凌晨墜12樓

影／淡水男子疑因失戀舉槍 子彈貫穿太陽穴陳屍家中

影／台南新化山區雜草火警 空勤總隊直升機10趟救災

淡水發生母子雙屍命案 老婦陳屍床上兒子也氣絕

相關新聞

黑面琵鷺換羽 頭豎金毛

春暖花開，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋鎮廢鹽田濕地，候鳥紛紛準備北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天在布袋鎮新岑濕地...

5米巨蟒卡馬桶！女子崩潰求助 捕蛇人1招KO

廁所突然冒出蛇頭，實在嚇壞人！泰國1名女子在家中廁所，發現馬桶內有一道黑影，細看之下原來是一顆蟒蛇蛇頭，嚇得她立即致電求救，捕蛇人到埸發現是一條大蟒蛇，不過卻拉牠不出來，最後花了半小時，並且將整個馬桶拆掉才成功捉蛇，將牠帶回野外放生。

七人幫捕螺螄「吸乾整個河道」狂撈5000公斤！最後才賺這點錢遭網友群嘲

先前台灣為了從中國大陸進口螺螄粉鬧的沸沸揚揚，有不肖人士為了捕撈螺螄，用機器將整個河道吸翻天，非法捕撈螺螄超過5000公斤卻只掙到小錢被逮捕。

亞洲黑熊「長出滿背鱗片」變種穿山甲？遊客直擊曝心酸真相

有遊客在動物園看到奇怪的的黑熊，後背的毛呈現一塊一塊的岩石狀，像是長出鱗片一樣，讓人看了覺得奇妙又覺得牠們很可憐。

非洲一霸大戰獅群「2打10」不落下風！捨命打法把萬獸之王嚇到倒退嚕

外國網友在樹林拍到神奇的一幕，一群母獅在坡道上遭遇兩隻蜜獾，身形明顯比獅子嬌小的蜜獾面對約10頭母獅絲毫不畏懼力戰群雄。

柴柴超怕梳毛爆哭哀嚎！美容師祭出「符咒封印」音量大降80％

近日社群平台IG上流傳一段影片，內容是有隻柴柴被主人送到寵物美容洗澡吹毛，超怕美容師手上的梳毛刷的狗狗不斷「大聲哀嚎」哭得超慘，沒想到美容師一招「神奇便利貼忍術」直接讓柴柴音量瞬間降低，超神奇的反制神器意外在網路上引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦