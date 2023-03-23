影／布袋濕地百逾隻黑琵換繁殖羽準備北返 「金毛獅王」讓人驚豔

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋鎮廢鹽田濕地，候鳥紛紛北返，生態觀察家暨攝影師蘇家弘今早在布袋鎮新岑濕地，發現逾百隻換繁殖羽的成群黑面琵鷺，鳥頂豎立金黃色鳥羽，非常美麗，有如「金毛獅王」，讓人驚豔。

蘇家弘說，台灣黑琵保育成果得來不易，今年來台度冬黑琵換繁殖羽準備北返前，資深生態攝影大師梁皆得，推出歷時30年、走訪多國拍攝的全新力作「守護黑面琵鷺」，成為台灣影史首部躍上大銀幕黑琵生態紀錄片，24日將在全台院線上映，格外有不同意義。

此部記錄黑琵樣貌環境，透過拍攝黑琵聞名「黑琵先生」王徵吉，追索黑琵數十年生涯核心，他喪妻、罹癌卻仍不放棄人生故事，他對黑琵熱情，讓主治醫師直呼：「這是他抗癌成功的重要關鍵。」歡迎大家進電影院，觀賞紀錄黑琵先生勵志感人保育故事。

蘇家弘觀察逾百隻黑琵，在廢鹽田覓食、站在土堤岸上，空中飛翔黑面琵鷺換繁殖羽，準備北返繁殖下一代，覓食，洗澎澎，展翅，休息，嬉戲，互相理毛等動作，洗澡或理毛形成的龐客頭，迷人逗趣。