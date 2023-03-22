小蟲激似金龜子 他一壓「眾迷你分身全現形」驚喊：不能捏爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享捏了一隻激似金龜子的小蟲後，竟爆出大量紅色顆粒。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
網友分享捏了一隻激似金龜子的小蟲後，竟爆出大量紅色顆粒。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

見到小蟲朝自己飛來，你總是雙手一拍送牠上路嗎？一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」實測分享，只見夾鏈袋中裝著一隻激似金龜子的小蟲，捏下去後爆出大量紅色顆粒，沒想到這些全都是牠的「分身」，恐怖畫面引來眾網友們陣陣哀號。

圖片中的主角正是「蜱（ㄆㄧˊ）蟲（又稱牛蜱、壁蝨、扁蝨等）」。據報導，蜱蟲屬於體外寄生蟲，為8隻腳的節肢動物，通常寄生於恆溫動物，如牛、羊、人皮膚上，並以吸血為生，被叮咬處則會形成如遭菸頭燙傷的結痂，恐有傳染病風險。

由於蜱蟲也常在寵物犬身上發現，不乏從長輩口中聽過「狗蝨」的說法。網友們紛紛興奮大談對蜱蟲的兒時回憶，「我以前常常放在夾鏈袋，收集一堆之後捏爆」、「已經踩爆好幾隻了，國小的時候」、「以前養西施常有看到，現在養米克斯就幾乎沒看過」、「以前看過我外公泡米酒」、「壓了牠，還有千千萬萬個牠」、「滿滿的蛋」。

大家也提出對付蜱蟲的妙計，「用火烤，嘎蹦脆」、「這個都要用燒的而且超臭，還會爆炸」、「用滾水煮熟或徹底火化後再丟」、「噴燈正解！」、「丟進馬桶沖掉」。

中興大學獸醫學院研究團隊曾監測，蜱蟲主要棲息在草地、樹林中，因此建議戶外活動時宜著淺色衣物，避免在有野外動物出沒地區草叢活動，可穿長褲、鞋襪，並使用含「敵避DEET」的防蟲液，避免遭受叮咬感染。

寄生蟲 傳染病
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