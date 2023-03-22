日本電梯裡「神秘寵物按鈕」有什麼用途？超貼心設計網讚：不愧是細節大國
搭乘電梯時我們可以注意到，電梯裡面的按紐通常會有各樓層的數字、開門、關門以及緊急按鈕。然而有網友分享日本電梯裡有一個特殊的「寵物按鈕」，讓人不禁好奇它的用途。
有韓國網友就在論壇上分享一則貼文，是自己在日本一處電梯裡拍下「神秘按鈕」的照片，只見電梯裡有一個按鈕上用日文寫著「ペット」（寵物）。原來當有人帶著寵物搭乘電梯時，只要按下這個寵物按鈕，就可以通知其他樓層正在等待的人：電梯裡面現在有毛小孩。
雖然有住在日本的網友表示其實寵物按鈕還沒有非常普及，只有在某些大樓裡面才看得到，但不少人還是覺得寵物按鈕的設計非常貼心，直呼：「太厲害了」、「不愧是日本，很注重細節」、「很體貼」、「可以避免不必要的緊張感」表示這樣就可以讓等電梯的人先做好心理準備，自行決定要不要搭乘下一班電梯。
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