【動物冷知識】狩獵來的就是好吃到噴淚？鱷魚「邊吃邊哭」真相好無奈

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？古時候日本人居然會利用貓咪的眼睛確認時間！

今天我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！









離開水池太久的鱷魚，也會利用眼淚來潤滑眼睛。

有一種被稱為「博格拉氏症候群」的疾病，是一種進食中伴隨流淚的罕見疾病，起因是在貝爾氏麻痹症恢復過程中顏面神經神經再生異常。

因為與「鱷魚的眼淚」一樣會在吃東西時流淚，又被稱為「鱷淚症候群」。









四眼魚平時會讓上方的瞳孔浮出水面，下方瞳孔則注視水下，一方面讓他們更快找到食物，同時也便於躲避捕食者。

The four-eyed fishes are a genus, Anableps, of fishes in the family Anablepidae. They have eyes raised above the top of the head and divided in two different parts, so that they can see below and above the water surface at the same time https://t.co/9ZxcvcBVyB pic.twitter.com/XNEKkcdZQe — Massimo (@Rainmaker1973) 2019年10月1日









古代日本有過一個形容貓咪眼睛的口訣：「六時圓，五七如卵，四八似杮之核，九時如針。」（六つ丸く 五七は卵 四つ八つ柿の実にて 九つは針）。

這個口訣中，當時間在「六」（六つ／六ツ），也就是日出或日落之時，貓咪的瞳孔便會圓滾滾的。如此類推，到了中午，也是「九」的時候，貓咪的瞳孔就會像針那樣細。

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