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【動物冷知識】狩獵來的就是好吃到噴淚？鱷魚「邊吃邊哭」真相好無奈

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？古時候日本人居然會利用貓咪的眼睛確認時間！

今天我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！




離開水池太久的鱷魚，也會利用眼淚來潤滑眼睛。

有一種被稱為「博格拉氏症候群」的疾病，是一種進食中伴隨流淚的罕見疾病，起因是在貝爾氏麻痹症恢復過程中顏面神經神經再生異常。

因為與「鱷魚的眼淚」一樣會在吃東西時流淚，又被稱為「鱷淚症候群」。




四眼魚平時會讓上方的瞳孔浮出水面，下方瞳孔則注視水下，一方面讓他們更快找到食物，同時也便於躲避捕食者。




古代日本有過一個形容貓咪眼睛的口訣：「六時圓，五七如卵，四八似杮之核，九時如針。」（六つ丸く　五七は卵　四つ八つ柿の実にて　九つは針）。

這個口訣中，當時間在「六」（六つ／六ツ），也就是日出或日落之時，貓咪的瞳孔便會圓滾滾的。如此類推，到了中午，也是「九」的時候，貓咪的瞳孔就會像針那樣細。

參考連結：12

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鱷魚 貓咪 忍者
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