奶凶喵星人出拳攻擊「秒被汪1招反制」 仰躺倒地遭KO：不講武德耶

最近網路上流傳一段影片，內容是客廳裡一隻虎斑貓面對體型比自己大上不少的大型犬不但不害怕，還霸道的使出拳頭攻擊對方，超強氣勢馬上被狗狗「一招破解」，超糗模樣全都被拍下PO網，引發網友討論。

從影片中可以看到，有隻虎斑貓用雙腳站立，伸出雙手朝著面前有著斑點花紋的大狗就是一陣攻擊，接著定格緊盯對方的奶凶模樣相當可愛。而被無端遭「出拳痛毆」的狗狗則是掛著微笑一臉呆萌，沒想到下一秒居然冷不防伸出右腳推向貓貓讓牠直接向後仰躺倒地，與剛才好戰的模樣形成強烈對比，有趣瞬間讓在場所有人都笑翻。

影片被轉發到知名社團「動物梗圖星球」，吸引大批網友湧入搞笑留言「不講武德耶」、「好可愛又好好笑」、「狗狗勝」、「貓咪：你給我卡注意ㄟ」、「阿汪表示阿喵先動手的」、「最後狗狗自己也嚇一跳」、「狗狗太帥了，一拳KO那隻屁孩！」、「第一次看到狗狗勝利的」、「笑死超可愛」、「貓咪下盤不夠穩啦。」