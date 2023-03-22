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兩個月大幼犬牧400多隻羊 從黃土高原「領軍下山」氣勢十足網：血脈覺醒
牧羊犬自古以來被訓練為工作犬，是不少牧場主人的好夥伴。在山西吕梁就有一隻才兩個月大的幼犬，牠在黃土高原上牧起羊來的模樣可以說是氣勢十足，完全展現了牠牧羊犬的天賦。
畫面中有隻走路還搖搖晃晃的小狗走在最前面，後方則有一大批羊在牠身後跟著，只見狗狗領著羊群從山坡上下來的景象如「萬馬奔騰」，不說還以為帶頭的是隻經驗豐富的牧羊犬。飼主表示這隻在前面帶領羊群的小狗，其實才出生62天，後面還有另一隻成年的黑背牧羊犬幫忙斷後，有牠們的協助，管理428隻綿羊的工作也變得輕鬆不少。
網友們看到小狗牧羊的一幕也紛紛留言：「提著奶瓶就上崗了」、「2個月的小寶寶管400多隻羊」、「血脈覺醒」大讚狗狗非常聰明之外，也開玩笑說狗狗「這麼小就開始打工」，小小年紀就有這麼大的本領，不禁要讓人心生敬佩呢。
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