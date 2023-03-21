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全球剩不到500隻！時隔2年珍稀候鳥琵嘴鷸台南現蹤

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供
台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供

台灣大學野生動物研究室執行海洋保育署「112年度海鳥族群調查計畫」沿岸調查時，在台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，這隻88號曾於2019年與2020年冬季在台南將軍濕地被鳥友觀察到，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。

88號琵嘴鷸在2019年6月於俄羅斯東邊的楚科奇自治區海邊被研究人員繫放，足旗顏色為淺綠色，印有黑字編號88號，位置在左腳。同年冬天牠到台南度冬。琵嘴鷸每年會在太平洋的西岸進行南北遷徙，夏季在東亞北方繁殖，冬季往南飛到東南亞或南亞沿海度冬，韓國、日本、中國、台灣等地的沿海濕地，在過境期均有琵嘴鷸的出現紀錄，台灣則偶爾有度冬的紀錄。

由於沿海棲地持續被開發、人為干擾、氣候變遷等因素影響，琵嘴鷸全球族群數量逐年下降。1970年仍有約2000至2800對琵嘴鷸，2000年下降至1000對，2005年僅剩下少於400對。根據2014年的一項科學研究調查估計，全球目前僅剩400到500隻成熟個體，比2005年又少了將近一半，因此被IUCN列為極度瀕危物種，受到全球生態界的關注。

為了保護寶貴的鹽灘地生態，台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟與中華民國荒野保護協會等6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，共同向國有財產署認養1605公頃的七股及將軍的鹽灘地。在認養期間將定期巡守、維護環境與監測生態，以維護這些珍貴的自然資源，支持生態系統多樣性，並提供可持續的生物多樣性保護。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢表示，2017年至2020年期間，台南的鹽灘地每年皆有琵嘴鷸的目擊紀錄，時隔多年同一隻88號琵嘴鷸再度造訪，顯示候鳥對棲地忠誠度很高，只要環境沒有破壞，牠們就會持續到訪，但如果失去這些重要棲地，將使這些瀕危候鳥的處境更加艱難。

台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供
台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供
台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供
台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已久的足旗編號88號的琵嘴鷸，由於數量稀少，行蹤難掌握，台灣本島至少2年未有目擊琵嘴鷸的紀錄。圖／台大野生動物研究室張瀚柏提供

台南 濕地 野鳥
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