小比熊、博美趁塞車隔空互嗆 你一言我一語「模樣超凶狠」：有種過來！

雖然人類聽不懂狗狗的語言，但從牠們的聲音語調，我們還是可以知道牠們是在撒嬌、生氣或是哀嚎。近日遼寧就有兩隻小狗可以說是互看不順眼，竟然直接在車陣中吵得不可開交，小型犬「逞兇鬥狠」的畫面讓網友們看了是哭笑不得。

飼主表示，當時自己塞在車陣中，副座的小狗竟然和旁車的博美狗吵起架來，塞車塞了半個小時，兩隻狗狗可以說是沒有閉起嘴過。影片中只見兩隻小狗在車裡隔著馬路互相叫囂，「你一言、我一語」誰也不肯讓誰的模樣就像真的在對罵，場面可以說是相當火爆。

網友們都笑說兩隻狗狗大概都是因為知道對方過不來，才敢這樣兇巴巴地示威，紛紛在底下留言：「狗仗人勢」、「抱著才敢這樣」、「放下來應該就和解了」、「家長在看熱鬧」兩隻毛孩體型嬌小卻又不甘示弱的樣子，讓雙方飼主看了也不禁覺得有趣，被逗樂的表情是完全寫在臉上了。