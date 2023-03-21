快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小比熊、博美趁塞車隔空互嗆 你一言我一語「模樣超凶狠」：有種過來！

聯合新聞網／ 綜合報導
兩隻狗狗隔空對嗆的一幕笑翻不少網友。圖/翻攝自微博
兩隻狗狗隔空對嗆的一幕笑翻不少網友。圖/翻攝自微博

雖然人類聽不懂狗狗的語言，但從牠們的聲音語調，我們還是可以知道牠們是在撒嬌、生氣或是哀嚎。近日遼寧就有兩隻小狗可以說是互看不順眼，竟然直接在車陣中吵得不可開交，小型犬「逞兇鬥狠」的畫面讓網友們看了是哭笑不得。

飼主表示，當時自己塞在車陣中，副座的小狗竟然和旁車的博美狗吵起架來，塞車塞了半個小時，兩隻狗狗可以說是沒有閉起嘴過。影片中只見兩隻小狗在車裡隔著馬路互相叫囂，「你一言、我一語」誰也不肯讓誰的模樣就像真的在對罵，場面可以說是相當火爆。

網友們都笑說兩隻狗狗大概都是因為知道對方過不來，才敢這樣兇巴巴地示威，紛紛在底下留言：「狗仗人勢」、「抱著才敢這樣」、「放下來應該就和解了」、「家長在看熱鬧」兩隻毛孩體型嬌小卻又不甘示弱的樣子，讓雙方飼主看了也不禁覺得有趣，被逗樂的表情是完全寫在臉上了。

想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

病逝老公公鼠給多條線索「想投胎變狗狗」：馬麻的愛太深 你可以來找看看

主人不小心弄灑飼料 狗狗目睹當場「以牙還牙」下手超狠：不報仇當我塑膠？

遊客驚見猩猩「挺直腰桿」雙手自然擺動漫步！網笑：動物園經費這麼缺嗎？

柴柴柯基搶瓶子僵持…薩摩耶趁機「三度偷騎硬上」！牠超崩潰：麥來亂阿

相關新聞

「和人一樣大蝙蝠」詭異吊掛照爆紅！網曝真實模樣視角：是世界上最大

根據外媒《LAD BIBLE》報導，近日網路上出現一隻幾乎和人類一樣大的蝙蝠照片，誇張的大小引起不少網友好奇。然而經過國外事實查核網站調查，這張照片被證實為真，只是因為拍照角度產生錯覺，並附上另一張角度的照片說明「眼見不一定為憑」。

阿金挑食不吃飼料！飼主花30秒「精心烹調」狗狗秒狂嗑 網笑歪：超好騙

狗狗真好騙！一隻黃金獵犬不肯吃乾飼料，主人假裝把狗糧拿去料理烹煮，虛晃幾個步驟後阿金就肯吃了，非常的單純可愛。

登機前行李突超重2.3公斤！夫妻打開驚見狗狗「探頭打招呼」傻眼：不是在家嗎？

汪星人怎麼在行李箱裡？根據People的報導，美國德州一對夫妻克莉絲蒂 (Kristi Owens) 與傑瑞德 (Jared Owens) 日前準備前往拉斯維加斯旅行，在機場辦理登機手續時，被工作人員告知行李超重2.3公斤，因為不想要多付額外的費用，夫妻倆於是決定打開行李箱重新整理，沒想到一打開竟然看見自家吉娃娃伊奇 (Icky) 從靴子裡探出頭來，一臉無辜好奇地看著大家，讓在場所有人瞬間傻眼！

8年資深偵爆犬！黑拉拉光榮退休前「嗅到可疑行李箱」下秒天降驚喜：謝謝你！

根據DailyPaws報導，美國有隻名叫TTirado的黑色拉布拉多在印第安納波利斯國際機場（Indianapolis International Airport ）擔任偵爆犬8年，個性活潑開朗的牠每天認真地執勤，保護機場旅客的安全，因此備受大家的尊敬和寵愛。2020年6月，TTirado正式退休，結束長達8年的偵爆犬生涯，美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）在這一天特別為牠準備了驚喜，來感謝TTirado辛苦的付出！

小比熊、博美趁塞車隔空互嗆 你一言我一語「模樣超凶狠」：有種過來！

雖然人類聽不懂狗狗的語言，但從牠們的聲音語調，我們還是可以知道牠們是在撒嬌、生氣或是哀嚎。近日遼寧就有兩隻小狗可以說是互看不順眼，竟然直接在車陣中吵得不可開交，小型犬「逞兇鬥狠」的畫面讓網友們看了是哭笑不得。

全球剩不到500隻！時隔2年珍稀候鳥琵嘴鷸台南現蹤

台灣大學野生動物研究室執行海洋保育署「112年度海鳥族群調查計畫」沿岸調查時，在台南七股與將軍附近的鹽灘地，發現了睽違已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦