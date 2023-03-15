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【動物冷知識】個性機車到韓國人凍袂條？療癒柴犬到南韓成「國罵犬」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道韓國居然用他們的國罵來稱呼柴犬嗎！？

今天我們一起來看看動物名稱由來的冷知識吧！




澳洲袋鼠數量在2016年時就來到了4500萬隻，已是澳洲人口的兩倍以上，目前可能已經來到6000萬隻成群結隊的澳洲袋鼠常常造成農作物的損害以及交通事故。




麒麟是中國古代神獸，雄獸為麒，母獸為麟，元明以後，麒麟創作的藝術形象逐漸固定為龍首、馬身、有鱗，大多為雙角，但也有獨角的創作。

據說在中國明朝時，鄭和的船隊航行到東非，曾帶兩隻東非進貢的長頸鹿回燕京，稱其是麒麟。

當時碰巧索馬利亞語中長頸鹿叫giri，「麒麟」即作為giri的音譯。時至今日，日本及韓國仍將長頸鹿稱作麒麟，閩南語使用者也將「長頸鹿」稱作「麒麟鹿」（另有呼「長頷鹿」、「長頭鹿仔」）。




不過柴犬的西八「시바견」與髒話的西八「씨팔」韓文還是有所差別，不然直接被寫成髒話也太可憐了🥲

參考連結：1/2/3

柴犬 袋鼠 長頸鹿
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