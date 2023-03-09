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珍稀纖紅蜻蜓棲地遭山林火警影響 研究人員急勘

中央社／ 南投9日電

南投魚池鄉仙楂腳公墓日前發生山林火警，也影響纖紅蜻蜓重要棲地，新故鄉基金會人員前往棲地進行調查，在埤塘發現30多隻蜻蜓幼蟲水蠆，未來也會針對13處重要棲地定期調查。

根據農委會農業知識入口網的資料，纖紅蜻蜓是台灣特有種，僅出現在南投縣境內，而纖紅蜻蜓也因棲息地通常鄰近農墾地或人類開發頻繁地區，極易遭受人為干擾與破壞，因此在發表時即已被研究團隊建議列入瀕危保育物種名錄中。

南投埔里桃米生態村有多處濕地及野溪，也是纖紅蜻蜓棲地之一，林務局南投林管處及財團法人新故鄉文教基金會合作，針對埔里、魚池及國姓等3鄉鎮濕地、野溪，展開為期4年的研究計劃，了解纖紅蜻蜓的詳細棲息環境、生態行為及族群數量。

新故鄉基金會執行長顏新珠今天接受中央社記者電訪時指出，魚池鄉大雁村仙楂腳公墓發生山林火警，波及一旁的埤塘，而這處埤塘是纖紅蜻蜓調查點之一，去年曾一天發現30多隻成蟲，大火發生後，環境受破壞，基金會人員在水池邊發現30多隻蜻蜓幼蟲水蠆，希望僅存的生機能延續下去。

生態專家彭國棟說，一般認為兼具濕地、森林的環境適合纖紅蜻蜓，大火波及埤塘，濕地、森林環境也受影響，幸好火勢及早撲滅，保有一些池水，希望雨季來臨加速棲地恢復，未來也會針對13處重要棲地定期調查，了解纖紅蜻蜓生態變化。

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