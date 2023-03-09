苗栗縣首次檢出鼬獾狂犬病陽性 病毒恐往北擴張

農委會監測狂犬病疫情首次在苗栗縣驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病。苗栗縣動防所今天說，這是自民國102年首次在大安溪以北發現陽性案例，意味病毒可能已經往北擴張。

苗栗縣動物保護防疫所指出，農委會防檢局為釐清台灣野生動物狂犬病疫情，循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉野生動物監測計畫，分別於1月1日、1月7日在卓蘭鎮、1月18日在泰安鄉捕捉鼬獾共3隻，皆於安置期間死亡，且均未觀察到病灶，送家畜衛生試驗所檢驗，8日通報確診感染狂犬病，過程中無人員遭咬傷，是苗栗縣首次檢出狂犬病陽性病例。

苗栗縣動防所長張俊義告訴中央社記者，這3隻確診鼬獾都是在大安溪北岸捕捉到的個體，是國內自102年監測狂犬病疫情至今，首次在大安溪以北地區發現狂犬病陽性案例，意味病毒可能已經越過大安溪往北擴張。

張俊義指出，動防所近幾年自行監測送檢動物都未發現狂犬病陽性案例，除透過大安溪沿線鄉鎮（苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、泰安鄉）各村里長協助調查犬貓數量，安排時間到府注射狂犬病疫苗外，每年例行下鄉巡迴各鄉鎮執行免費狂犬病疫苗注射與犬貓絕育三合一（狂犬病疫苗、晶片、結紮），每年合計場次共150場次，全面提升苗栗縣狂犬病疫苗注射率，以防範疫情擴及犬貓。

動防所表示，因應陽性案例周邊高風險地緣關係，近期將加強轄內動物巡視及疫情調查，協助移除高風險地區遊蕩犬隻，各鄉鎮市公所若有需要增加狂犬病疫苗注射場次及家戶需注射狂犬病疫苗，也可主動聯繫動防所，安排增加注射場次。

另外，動防所將辦理「狂犬病防疫教育訓練講習」，宣導民眾如發現任何死亡野生動物，應通知動物保護防疫所處理，切勿自行處理。

狂犬病是人畜共通疾病，苗栗縣長鍾東錦呼籲，民眾要遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射疫苗，就可避免狂犬病在人畜間傳播。

動防所提醒，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。