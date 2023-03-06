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愈來愈少...嘉義縣鰻苗捕撈量創歷史新低 養殖戶感嘆不如棄養
漁民口中「白金」鰻苗愈來愈難捕撈，漁業署公告鰻苗捕撈漁期上個月結束，從3月起至10月底禁止捕撈，嘉義區漁會統計，鰻苗捕撈期去年11月到2月止，漁民只捕撈5萬8400尾，比去年30萬4000尾銳減26萬9600尾，平均價每尾65至70元，也較去年85元低，漁業署未公告延長捕撈。
養殖戶感嘆，鰻尾量少、日幣貶值，銷日獲利不高，不如棄養改養其他虱目魚、烏魚等高經濟魚種。蔡姓養殖戶說，大環境對鰻魚養殖不利，放養鰻苗漁民愈來愈少，今年條件更惡劣，鰻苗更少，放養量會減少，養殖業大多不敢寄望外銷市場，轉以內銷為主，養殖風險較大，影響養殖意願。
漁會推廣部幹事陳宏聰說，鰻苗銳減，疑受氣候變遷、潮流等影響，每年過年前，漁民靠鰻苗帶來「白金」好過年，相較前3年平均超過70萬尾，捕獲量差很大，2017年、2022年延長1個月捕撈，今年未延長，捕獲量創新低，盤商開出每尾價格只有65至70元。
鰻尾量價銳減，是否推升價格，更難吃到鰻？縣府漁業科長張建成說，台灣水產不只鰻魚，不是吃鰻為主國家，內銷鰻價格不致飆高，不致缺貨，鰻尾會先送屏東魚塭養增長，再放養魚塭，捕獲量雖少，但鰻尾平均仍維持百元以上。
張建成表示，依鰻魚研究專家學者曾萬年老師報告，1990年代是台灣鰻魚養殖的全盛時期，那時台日中韓四國鰻苗總捕獲量高達140公噸以上，近10餘年鰻苗資源急遽銳減，2013、2019年曾只有20公噸上下。
韓玉山老師也說，今年不只台灣漁獲量少，日本、大陸鰻苗捕獲也很差，預估亞洲四國本期鰻苗漁獲量只有20公噸上下，可能直逼2013年的低量。因此，希望漁友遵守鰻苗捕撈規範，禁漁期到了就不能再捕撈，增加鰻苗洄游成長繁殖機會，只有做好鰻魚資源保育，才能有鰻魚養殖產業的永續。
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