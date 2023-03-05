野保法將通盤檢討 林務局：確實應該要大修 並無草案版本

林務局在臉書粉專「林務局-森活情報站」表示，有動保團體指野生動物保育法草案版本大致出爐，林務局澄清，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。

最近有動保團體獲悉野生動物保育法將進行通盤檢討，要求應該納入動保團體參與，並指「林務局表示，目前草案版本大致出爐，近日將會邀請動團與會」 。林務局說，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。

林務局說，事實上，現在才正準備進行修法研析，將先盤點野生動物保育所遭遇的各項問題、蒐集國內外相關法令規章，然後陸續邀請相關行政機關、執法機關、專家學者、保育團體、原民團體、動保團體、野生動物資源利用業者與團體等各方利害關係人／關注團體進行焦點座談，廣泛蒐集意見。

林務局說，而在將各界意見收斂為具體條文的過程中，「我們保證絕對秉持野生動物保育專業」，並且真正落實「生物多樣性公約」的精神與內涵，近期也會邀請野保夥伴面對面座談，說明林務局的規畫。

林務局表示，也期盼關注修法議題的夥伴們在之後的意見蒐集過程積極參與，秉持專業與理性，共同為野生動物保育打造一個能確保永續，接軌國際的治理平台。