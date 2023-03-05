快訊

缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

歌仔戲大師陳美雲驚傳滑倒驟逝 為何跌倒是容易造成長者事故的危險行為？

林明溱敗選 侯友宜「破口」與郭台銘「相挺」讓國民黨2024生變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野保法將通盤檢討 林務局：確實應該要大修 並無草案版本

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
林務局澄清，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。圖為石虎。圖／取自林務局森活情報站臉書
林務局澄清，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。圖為石虎。圖／取自林務局森活情報站臉書

林務局在臉書粉專「林務局-森活情報站」表示，有動保團體指野生動物保育法草案版本大致出爐，林務局澄清，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。

最近有動保團體獲悉野生動物保育法將進行通盤檢討，要求應該納入動保團體參與，並指「林務局表示，目前草案版本大致出爐，近日將會邀請動團與會」 。林務局說，施行多年的野保法確實應該要大修，但目前並沒有所謂的「草案版本」。

林務局說，事實上，現在才正準備進行修法研析，將先盤點野生動物保育所遭遇的各項問題、蒐集國內外相關法令規章，然後陸續邀請相關行政機關、執法機關、專家學者、保育團體、原民團體、動保團體、野生動物資源利用業者與團體等各方利害關係人／關注團體進行焦點座談，廣泛蒐集意見。

林務局說，而在將各界意見收斂為具體條文的過程中，「我們保證絕對秉持野生動物保育專業」，並且真正落實「生物多樣性公約」的精神與內涵，近期也會邀請野保夥伴面對面座談，說明林務局的規畫。

林務局表示，也期盼關注修法議題的夥伴們在之後的意見蒐集過程積極參與，秉持專業與理性，共同為野生動物保育打造一個能確保永續，接軌國際的治理平台。

動保團體
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

生物多樣性保育校園巡迴列車 即日起免費報名

2張發票換1株苗木營造森活圈 台東贈逾8千株樹苗

前林務局組長涉收賄無罪確定 收伴手禮仍判休職1年

相關新聞

媽媽幫家中橘貓找寵物溝通！牠一句話大打臉網爆笑：這溝通師100％可信

現在許多飼主會找寵物溝通師詢問家裡毛小孩的想法，但也有不少人對此行業存疑。一名網友分享媽媽找寵物溝通的經驗，令不少人直呼「第一次信了」。

貓咖啡廳60多隻店貓遭遺棄、糞便堆滿三層樓！老闆拿翹：領養一隻收8800元

無良貓咖業者！一間貓咖啡廳面臨倒閉，店內60多隻貓無人照顧，排泄物堆滿三層樓，生活環境險惡。動保志工前去協助處理，貪心的老闆竟拿翹稱欲領養還要收錢。

野保法將通盤檢討 林務局：確實應該要大修 並無草案版本

林務局在臉書粉專「林務局-森活情報站」表示，有動保團體指野生動物保育法草案版本大致出爐，林務局澄清，施行多年的野保法確實...

雪橇犬被打造成「阿拉斯驢」！牠氣到一路瘋狂抱怨：把我帥氣外表還來

狗狗剃毛就像人類剪頭髮一樣，弄不好看也是會生氣的。一隻阿拉斯加雪橇犬因毛髮髒亂長蟲，被帶去寵物美容，結果剃成一隻驢的模樣，氣得牠瘋狂抱怨。

2婦人大費周章將狗狗趕出床底！意外溜進「不速之客」網嚇壞：希望別出事

陰錯陽差！兩名婦人將床板掀開，試圖讓底下的狗狗趕出來，過程中狗狗順利脫出，反而讓一個意外之人跑進去，兩人都完全沒發現，讓網友嚇出一身冷汗。

大雪夜狗狗站路邊「身上覆蓋積雪」等主人回家！一見把拔開心跳舞暖哭網友

狗狗對主人超忠心！兩隻狗狗在大雪紛飛的夜裡守在路邊等主人回家，即使天氣寒冷，身上積了厚厚一層雪也堅持等門，格外令人憐愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦