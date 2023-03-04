快訊

房子要給小孩繼承 2016年後買的要留意「房地合一稅」

2隻小石虎遭火噬…疑燒雜草釀災 石虎媽救不出寶寶失落回巢影片曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

聯合報／ 記者葉冠妤楊德宜黑中亮／台北即時報導
石虎「豆棗」望向已遭火噬的巢穴。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」望向已遭火噬的巢穴。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專

特有生物研究保育中心救援的石虎「豆棗」，傳出牠第二胎2隻小石虎日前已被無情的大火帶走。「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專昨天表示，從石虎多起案例都發現，人類無心的行為確實不經意傷害了許多野生動物，基於減少空氣汙染和不應耗費消防人力成本，呼籲不要再亂燒，導致不該發生的火災和傷亡。

石虎「豆棗」去年4月繫上發報器並順利野放後，當上媽媽。阿虎團隊以自動相機拍到豆棗第一胎的小孩已經不再跟著豆棗、另一隻公石虎出現、豆棗疑似再度懷孕，加上追蹤的點位資料推敲豆棗已經又生產了。

未料今年3月1日，追蹤人員發現豆棗的生產區域遭大火燒過，研究人員3月2日回到火燒區域搜索，發現2隻被燒死的小石虎屍體，約一個月大，帶回由獸醫檢視為一公一母。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，從鄰近的自動相機確認大火發生在2月27日下午，可能是農民燒雜草導致火勢一發不可收拾，自動相機拍到豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為南投縣政府消防局出動消防車剛好到現場，豆棗嚇到又往火場方向衝。

阿虎團隊說，最擔心的就是豆棗的狀況，從追蹤資料確認豆棗還在附近活動，自動相機拍到當晚豆棗看著火災現場的畫面，真的令人揪心，「只能祈禱她沒有受傷」。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，「小石虎睡吧！現在不痛了！希望藉由你們的案例，可以喚醒更多人願意改變」，並呼籲民眾，不管是農地河床或墓地都不要放火亂燒，留給野生動物一條活路。石虎想好好活著真難，沒想到得在世界野生動物植物日發布這個噩耗。

野草、稻草不能亂燒，恐涉嫌「放火罪」。屏東縣日前就發生消防員支援公墓火警遭水箱車壓覆送命。律師李奇芳表示，刑法第175條規定，放火燒燬前二條以外之他人所有物，致生公共危險者，處一年以上七年以下有期徒刑。放火燒燬前二條以外之自己所有物，致生公共危險者，處三年以下有期徒刑。失火燒燬前二條以外之物，致生公共危險者，處拘役或九千元以下罰金。

石虎「豆棗」的巢穴發生火警。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」的巢穴發生火警。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」的第二胎兩隻小石虎慘遭火噬。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」的第二胎兩隻小石虎慘遭火噬。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
阿虎團隊曾以自動相機拍到石虎「豆棗」懷胎。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
阿虎團隊曾以自動相機拍到石虎「豆棗」懷胎。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」的第二胎兩隻小石虎慘遭火噬。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
石虎「豆棗」的第二胎兩隻小石虎慘遭火噬。圖／取自「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專
失親石虎「豆棗」去年4月繫上發報器並野放。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
失親石虎「豆棗」去年4月繫上發報器並野放。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

石虎
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

一植肉「石虎禮袋組」開賣！還有7款聯名「植物肉餐」

山貓森林守護苗栗13公頃淺山棲地 公、私打造綠網方舟

和泰集團再度攜手行政院農委會 推動「台灣原生動物守護計畫」

他拍到「全球唯一粉紅魟魚」以為相機壞掉 專家直呼超幸運：5年見不到10次

相關新聞

影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

特有生物研究保育中心救援的石虎「豆棗」，傳出牠第二胎2隻小石虎日前已被無情的大火帶走。「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專...

養兔子別衝動 先走進愛兔協會看看吧

今年是農曆兔年，兔子可愛的樣子總吸引許多⼈的喜愛，也許有不少⼈會⼀時興起，想在兔年養隻兔⼦討個吉利，但在飼養前請先思考過後再做決定，台灣愛兔協會也呼籲大家不要衝動飼養，用認養代替購買，愛牠就不要傷害牠，不要讓兔年變成兔兔的災難年。

影／全球暖化海龜公母嚴重失衡 海生館野放罕見大塊頭公綠蠵龜

去年11月在台東海岸兩度擱淺的成年綠蠵龜，送屏東海生館海龜救傷收容中心照護後已康復，這隻罕見重85公斤的公綠蠵龜今天下午...

一出生聾又瞎！小白汪久別重逢「今生最愛玩伴」 聞記憶中的味道嗨翻蹦跳

國外一隻小白狗打從出生就聽不到也看不到，但這沒有影響牠跟家人的溫馨互動。飼主拍下感人的影片，當女兒久久回家一次，狗狗從手指熟悉的味道認出是昔日的最佳玩伴，瞬間開心地又蹦又跳，感動不少網友。

浪浪下半身遭輾「拖殘軀爬3個月」 好心人曝重生現況：拖著車車健步如飛

在中國大陸有網友目擊浪浪疑似被輾壓，使得下半身無法行走，已經拖著殘軀努力生活了3個月。有好心人得知消息後長途跋涉並搜尋了4小時，終於找到狗狗將牠送醫。幸運的是浪浪的近況也隨之曝光，「拖著車車健步如飛」讓大家鬆了一口氣。

狗狗走失3年在街上奇蹟重逢！牠秒認出把拔「激動大哭」撲進懷抱：想死你了

狗狗是重要的家人，失蹤多年再次相見是多麼難得。一隻狗狗走失後在外流浪三年在偶然的情況下被主人找到，當下激動到哭個不停，人狗重逢的畫面相當感人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦