影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

特有生物研究保育中心救援的石虎「豆棗」，傳出牠第二胎2隻小石虎日前已被無情的大火帶走。「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專昨天表示，從石虎多起案例都發現，人類無心的行為確實不經意傷害了許多野生動物，基於減少空氣汙染和不應耗費消防人力成本，呼籲不要再亂燒，導致不該發生的火災和傷亡。

石虎「豆棗」去年4月繫上發報器並順利野放後，當上媽媽。阿虎團隊以自動相機拍到豆棗第一胎的小孩已經不再跟著豆棗、另一隻公石虎出現、豆棗疑似再度懷孕，加上追蹤的點位資料推敲豆棗已經又生產了。

未料今年3月1日，追蹤人員發現豆棗的生產區域遭大火燒過，研究人員3月2日回到火燒區域搜索，發現2隻被燒死的小石虎屍體，約一個月大，帶回由獸醫檢視為一公一母。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，從鄰近的自動相機確認大火發生在2月27日下午，可能是農民燒雜草導致火勢一發不可收拾，自動相機拍到豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為南投縣政府消防局出動消防車剛好到現場，豆棗嚇到又往火場方向衝。

阿虎團隊說，最擔心的就是豆棗的狀況，從追蹤資料確認豆棗還在附近活動，自動相機拍到當晚豆棗看著火災現場的畫面，真的令人揪心，「只能祈禱她沒有受傷」。

「石虎保育大使 阿虎加油」臉書粉專說，「小石虎睡吧！現在不痛了！希望藉由你們的案例，可以喚醒更多人願意改變」，並呼籲民眾，不管是農地河床或墓地都不要放火亂燒，留給野生動物一條活路。石虎想好好活著真難，沒想到得在世界野生動物植物日發布這個噩耗。