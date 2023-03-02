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短耳鴞誤觸金門機場防鳥網 傷勢復原野放

中央社／ 金門縣2日電

一隻二級保育類野生動物短耳鴞今年2月初誤觸金門機場防鳥網受傷被救援，經評估恢復狀況已達到野放標準，金門國家公園管理處與賢庵國小垵湖分校師生一起野放。

今天的野放活動是不少學童初體驗，大家都很興奮。金門國家公園管理處也把握機會宣導環境教育，金門縣野生動物救援暨保育協會人員向師生介紹金門常見猛禽，藉此傳達野生動物救援及保育的重要性。

金門國家公園管理處發布新聞稿表示，金門地區猛禽主要救傷原因是遭到網具陷阱纏繞，短耳鴞及紅隼因喜愛在農地活動，最容易受害。

金管處指出，這些猛禽主要捕食小型哺乳類及鳥類，可以減少田間鼠類及小型鳥類的數量，是農民的好幫手，呼籲民眾減少使用網具防鳥。

金門 野放 國家公園
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