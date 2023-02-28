竹市動物園明星虎「來福」安樂死 「六福」獨居不找伴

新竹市立動物園的孟加拉虎兄弟「六福」與「來福」是園內明星動物，在動物園生活17年，蔡英文總統去年農曆虎年還曾來探訪這對老虎兄弟。無奈來福年邁病痛纏身，去年12月已被安樂死，園方觀察2個多月下來六福身體狀況良好，且老虎是獨居動物，加上保育員已和六福有感情，不會將牠送走，也不會替牠找新伴。

孟加拉虎「六福」與「來福」今年滿17歲，這對老虎雙胞胎兄弟2005年在六福村出生，剛出生5個月就送到新竹動物園生活，很受民眾歡迎。倆兄弟長相相似，但個性大不同，哥哥六福穩重，弟弟來福則活潑愛玩，兄弟倆日常就是相互的咆嘯或在水池中游泳。

不過，圈養老虎平均壽命15歲，17歲來福已屬高齡，新竹市立動物園從2022年4月起觀察到來福明顯出現代謝變差、關節退化、食慾不振、移動遲緩等狀況，經六福村協助與動物園治療、給藥，來福情況稍有好轉，但9月中開始出現後腿無力，無法撐起尾巴。

園方指出，來福當時精神正常，唯行動顯得吃力，研判後肢患有退化性關節炎，給予消炎止痛藥緩和不適。直至11月情況再度惡化，出現四肢無力、長時間躺臥造成褥瘡、呼吸不順、食慾減退等加劇，不忍來福繼續受苦，經專業評估於12月22日進行人道處理，來福在麻醉中長眠辭世。

新竹市立動物園園長楊礎遠說，來福在動物園已經生活17年，失去牠讓園方非常沉痛與遺憾。目前園內只剩六福獨居生活，觀察2個多月下來，六福狀況良好，雖然和來福是同一個媽媽，但是兩兄弟仍有明顯個體差異，六福雖然同樣年邁，但健康狀態相對良好。

近來不少遊客造訪新竹市立動物園，都紛紛發現「老虎少一隻」，好奇是否會有新的老虎加入陪伴六福？楊礎遠說，有評估過是否規畫讓新的老虎進駐，但其實老虎是獨居動物，原則沒有辦法和平相處，六福與來福從小一起生長，兄弟倆還是不時會打架掛彩。

楊礎遠說，若六福要跟不認識的老虎生活，可能就不是受輕傷那麼簡單，「可能會斷手斷腳」，也考量引進新的動物會造成既有動物的壓力，所以無此規畫；像是猴子也有併群問題，動物園最近也引進馬來猴小猴子，光是要併群就要「對看」好幾周才能成行。