影／林旺逝世20年 回顧「那些年我們追過的動物明星」

台北市立動物園的亞洲象林旺，今年逝世剛好滿20年。除了回顧亞洲象林旺的故事外，也帶大家一起看看「那些年我們追過的動物明星」！除了林旺外，還有無尾熊派翠克，和去年剛離開我們的大貓熊團團。

亞洲象林旺是一頭曾參與二戰的大象，在戰爭中運補物資和拖拉大砲，後來隨著孫立人將軍遷往台灣，在台灣與母象馬蘭送作堆，林旺在狂暴期還會對馬蘭「家暴」，但馬蘭在2002年病逝後，林旺一直很孤單，在2003年2月26日病逝，享壽86歲，是全世界最長壽的亞洲象，林旺的標本也永久陳列於台北市立動物園的教育中心。

無尾熊派翠克在1999年7月與另一隻無尾熊哈雷，一起從澳洲來到台灣，當時立即成為看板明星，無尾熊館天天大排長龍，而哈雷在7歲時過世，但無尾熊屬於獨居的動物，派翠克仍照常過牠的人生，直到2016年10月10日以19歲高齡過世，相當於人類的「百歲人瑞」。

大貓熊團團和圓圓一起在2008年的時候，從四川來台，團團因為個性是標準的暖男，在大陸時被稱為「小乖乖」，與圓圓在台灣透過人工繁殖，有兩個女兒「圓仔」和「圓寶」，團團也是首隻裝假牙的貓熊，在2022年出現癲癇症狀，於11月19日搶救無效過世，遺體比照林旺做成標本。