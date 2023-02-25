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嘉縣消防隊養羊吃雜草 成防災宣導最佳助手

中央社／ 嘉義縣25日電
嘉義縣消防局第二大隊水上分隊表示，去年養了山羊幫忙清除後院雜草效果很好，也吸引許多小朋友為了看羊，主動參觀消防隊，學習防災知識。中央社
嘉義縣消防局第二大隊水上分隊表示，去年養了山羊幫忙清除後院雜草效果很好，也吸引許多小朋友為了看羊，主動參觀消防隊，學習防災知識。中央社

嘉義縣消防局第2大隊水上分隊去年養了3隻羊清除後院雜草，分隊長呂詠祺今天說，附近小朋友為了看羊，也會參觀消防分隊吸收防災知識，無意中山羊成了消防宣導最佳助手。

嘉縣消防局水上分隊位於水上鄉三鎮村台1線旁，分隊建築後方有一大片空地，雜草一度長比人高；呂詠祺告訴中央社記者，因為分隊業務繁重，無暇除草，去年與同事集資買了3隻小山羊（1公2母），放在後院吃草，果真把雜草吃了一乾二淨。

呂詠祺說，消防隊養羊的消息逐漸在臨近社區傳開，大、小朋友都會來看羊，甚至拿蔬果來餵羊，尤其是小朋友看羊時，也會好奇想看消防車，就順道教導防災知識，臨近的幼稚園也會安排學生來此看「羊咩咩」，參觀消防隊，山羊成了防災、防火知識宣導最佳助手。

呂詠祺表示，他與同事利用回收的棧板在消防局左後空地蓋羊舍，讓山羊有休憩的地方，傍晚固定餵食飼料，只要喊「咩咩」，山羊就會自動跑進羊舍等待餵食。

呂詠祺說，上網查資料，山羊除了吃草，更喜歡吃樹葉，所以臨近空地長出很多雜樹、芭蕉，也成了牠們食物的來源。

呂詠祺表示，3隻山羊從去年4月養到現在，都已長大具繁殖能力，其中一頭母羊已生了1隻小羊，另一頭也懷孕了，再隔幾個月就會有5隻羊在消防局後院跑來跑去，歡迎民眾來看羊、一同餵羊。

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