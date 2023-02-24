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台灣穿山甲寶寶體重降 北市助捷克人工哺育奏效

中央社／ 台北24日電

來自台北的穿山甲「潤喉糖」順利在捷克產下寶寶，但台北市動物園指出，「潤喉糖」一開始泌乳量不足，布拉格動物園緊急啟動人工哺育，幸好寶寶體重上升漸趨正常。

北市動物園新聞稿表示，遠赴捷克布拉格動物園的穿山甲「果寶」及「潤喉糖」，成功產下第一隻在歐洲出生的穿山甲寶寶，如今寶寶即將滿1個月大，雖然還未正式取名，但布拉格動物園照養團隊，已經開始用「小松果」、「小可愛」、「小豬」、「小勇士」等親暱的稱呼。

北市動物園說，不過寶寶出生前幾天，體重不增反減，媽媽「潤喉糖」雖然積極地照顧寶寶、試圖餵奶，但寶寶的體重仍緩慢地下降。北市建議布拉格要採人工哺育，而雙方區長、獸醫及保育員透過視訊會議，討論出極可能是媽媽「潤喉糖」的奶水不足。

布拉格方開始嘗試轉移「潤喉糖」的注意力，一天2次將寶寶帶離媽媽、進行人工哺育餵食，同時提供像如卵磷脂等或其他藥物，以刺激「潤喉糖」的奶水分泌。

為了不讓寶寶過度依賴人工餵食，也希望讓這隻雌性穿山甲寶寶能持續刺激媽媽產出奶水、並留存由親媽餵奶的印記，每次的人工餵食都是只餵給寶寶基本的代奶量，平時則讓寶寶去吸吮、刺激媽媽「潤喉糖」的奶水。

北市動物園指出，大概到了出生第8、9天時，保育員才第一次觀察到「潤喉糖」的乳頭有奶水分泌出來，但量並不多，而寶寶經過幾天的人工哺育餵食之後，體重雖已呈現上升的趨勢，但幅度仍非常緩慢，成長速度約只有同齡穿山甲的5至6成。

兩邊的動物園經過討論後，決定將人工餵食次數增加到一天3次，幸好之後隨著寶寶的體重上升狀況進步及媽媽泌乳量增加，逐漸再降回一天2次、一天1次。

北市動物園表示，直到21日，評估寶寶的活力與健康都非常良好，體重增長也慢慢跟上腳步，照養團隊決定先暫停人工餵食，這幾天再密切觀察寶寶的喝奶狀況。

北市動物園說，藉由跨機構合作的穿山甲寶寶人工哺育經驗，相信對建立歐洲穿山甲域外族群，是極為重要的基礎，感謝布拉格動物園投入大量的時間與人力，讓這隻來自台北的穿山甲後代，能夠健康平安地成長。

動物園 穿山甲
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