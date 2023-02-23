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獅潭首例 石虎魂斷124線道路

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉最近首度發現石虎路殺事件。圖／苗栗縣府提供
苗栗縣獅潭鄉最近首度發現石虎路殺事件。圖／苗栗縣府提供

苗栗縣是石虎重要棲息熱區，縣內自2012年3月至今年2月4日共紀錄109筆石虎路殺事件，獅潭鄉不曾有過紀錄，孰料今年2月11日首度接獲石虎路殺憾事；苗栗縣石虎保育推動小組前天討論此案，將加強改善道路交通，也觀察到去年石虎路殺密集出現在下半年，研議要深入了解。

縣府農業處指出，縣府完成的「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」成果報告書，其中獅潭鄉架設紅外線自動相機監測在5處有石虎現蹤，但十多年來鄉內並沒有石虎路殺紀錄；今年2月11日有鄉民在仙山往南庄的124線道路發現石虎屍體，帶到附近產業道路掩埋，並輾轉通報縣府處理。

農業處生態保育科說，獅潭鄉首起石虎路殺死亡個體是成年公石虎，秤重達3.95公斤，致死原因為撞擊頭顱破裂，腸裡還有食物，生長板已閉合，研判已建立領域，縣府將請研究人員評估改善路段。

苗栗縣2021年共通報24起石虎死亡案，其中15起為路殺，其餘死因包括犬殺、中獸鋏、疾病；去年17起石虎死亡，有11起路殺集中下半年，小組會議檢討將增設事發路段警告標語、反光板，因部分道路不適合設圍網及動物穿越通道，將研議是否參考國外「路面彩繪」作法。

農業處指出，今年到2月22日獲報4起石虎路殺，其中1起發生在140縣道區間測速路段，因車速受限，駕駛人查看時石虎迅速逃離，研判情況仍穩定。縣府呼籲如發現受傷動物，請聯繫1999專線。

石虎 苗栗縣
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