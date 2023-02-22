快訊

內行人曝梅花豬有「病變腫瘤」要少吃？ 農委會晚間發聲了

宜蘭壯圍尖尾鴨暴斃 縣府查出遭農藥毒死

中央社／ 宜蘭縣22日電
水田裡的「尖尾鴨」見同伴死亡，受到驚嚇。圖／讀者提供
水田裡的「尖尾鴨」見同伴死亡，受到驚嚇。圖／讀者提供

宜蘭縣壯圍鄉吉祥村一處稻田近日被發現有尖尾鴨暴斃，經縣府採樣送驗後，發現尖尾鴨胃中有農藥反應，相關單外後續將進一步追查。

吉祥村一處稻田被發現有尖尾鴨暴斃後，宜蘭縣政府農業處畜產科、農業產銷科和宜蘭縣動植物防疫所，昨天派員到場瞭解情形，並撈起14隻死亡尖尾鴨。

宜蘭縣動植物防疫所今天表示，經採取其中2隻死亡尖尾鴨送驗後發現，胃內食物有農藥反應。

農業處指出，因現場附近有一區堆放稻穀，因農田尚未插秧，縣府一度擔心有人刻意毒殺尖尾鴨，但這些稻穀經送驗確認後，無毒物反應。

農業處表示，這些死亡尖尾鴨在何處吃到含有農藥食物，後續將再追查，也呼籲現在是春耕時節，農民應妥善用藥，不要刻意投藥，也不要將相關農藥瓶，或是含有農藥、無法發芽秧苗隨意丟棄。

農業處提醒，若經查證，確認是人為蓄意毒殺尖尾鴨，將依違反野生動物保育法第49條規定，使用毒物獵捕一般類野生動物，處新台幣6萬元以上、30萬以下罰鍰。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫資料，尖尾鴨是冬候鳥常成群活動，善於飛行，飛行時頸腳伸直，常棲息於湖泊草澤河口草原與農耕地帶，大多築巢於地面，也有築巢於樹洞中，雛鳥為早熟性，主要食物為水生動、植物，海拔分布於0至50公尺。

宜蘭 農民
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

芬園鄉貓羅溪自行車道 驚見眼鏡蛇雨傘節出沒

竹聯幫插旗宜蘭擄人斷指 警「連根拔起」弘仁會宜蘭分會

宜蘭驚傳尖尾鴨集體暴斃壯圍水田死狀慘 縣府：可能中毒

有機錫禁製農藥 致人於死可處無期徒刑、最高罰1000萬元

相關新聞

宜蘭壯圍尖尾鴨暴斃 縣府查出遭農藥毒死

宜蘭縣壯圍鄉吉祥村一處稻田近日被發現有尖尾鴨暴斃，經縣府採樣送驗後，發現尖尾鴨胃中有農藥反應，相關單外後續將進一步追查

詭異「無臉男猴」全身黑剩臉是白的！驚悚照瘋傳專家揭神秘身分：牠還會飛

大自然還有許多珍稀生物是會讓人類大開眼界的。最近在社群網站上有幾張照片瘋傳，動物園裡一隻全身覆蓋黑漆漆毛髮但只剩臉是白色的猴子引發網友熱議，牠實在是長得太詭異，神似知名日本動畫《神隱少女》的無臉男。

彰化認證第一家友善寵物空間店家 縣府推動善待毛小孩

彰化縣目前登錄在案的犬貓寵物有10萬多隻，縣府啟動推行「友善寵物空間標章」認證，彰化縣長王惠美說，現今少子化，許多民眾都...

散步不揪！黏踢踢惡霸崩潰連吼「Nooooooo」 主人回來秀秀：誤會啦～

不要丟下本汪！國外一隻惡霸犬日前發現主人偷偷出門卻沒帶上牠，崩潰地趴在柵欄上不斷低吼，像是聲聲呼喚主人趕緊回頭。然而飼主表示他只是出門倒垃圾而已，對照狗狗超有戲的反應笑翻不少網友。

「迷你尖耳雪納瑞」長出貓眼+兔嘴！詭異無P照瘋傳網驚：新型混血種？

新品種動物？最近幾張照片在網路上瘋傳，一隻擁有兔子長長尖耳的動物竟然變成一隻雪納瑞，讓不少網友議論紛紛，想說這該不會是兔子跟狗的混合體。

成年石虎魂斷124線道路 苗栗獅潭出現首例石虎路殺

苗栗縣獅潭鄉最近首度發現石虎路殺事件，縣內自2012年3月至今年2月4日共紀錄109筆石虎路殺事件，但獅潭鄉不曾有過紀錄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦