宜蘭壯圍尖尾鴨暴斃 縣府查出遭農藥毒死

宜蘭縣壯圍鄉吉祥村一處稻田近日被發現有尖尾鴨暴斃，經縣府採樣送驗後，發現尖尾鴨胃中有農藥反應，相關單外後續將進一步追查。

吉祥村一處稻田被發現有尖尾鴨暴斃後，宜蘭縣政府農業處畜產科、農業產銷科和宜蘭縣動植物防疫所，昨天派員到場瞭解情形，並撈起14隻死亡尖尾鴨。

宜蘭縣動植物防疫所今天表示，經採取其中2隻死亡尖尾鴨送驗後發現，胃內食物有農藥反應。

農業處指出，因現場附近有一區堆放稻穀，因農田尚未插秧，縣府一度擔心有人刻意毒殺尖尾鴨，但這些稻穀經送驗確認後，無毒物反應。

農業處表示，這些死亡尖尾鴨在何處吃到含有農藥食物，後續將再追查，也呼籲現在是春耕時節，農民應妥善用藥，不要刻意投藥，也不要將相關農藥瓶，或是含有農藥、無法發芽秧苗隨意丟棄。

農業處提醒，若經查證，確認是人為蓄意毒殺尖尾鴨，將依違反野生動物保育法第49條規定，使用毒物獵捕一般類野生動物，處新台幣6萬元以上、30萬以下罰鍰。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫資料，尖尾鴨是冬候鳥常成群活動，善於飛行，飛行時頸腳伸直，常棲息於湖泊草澤河口草原與農耕地帶，大多築巢於地面，也有築巢於樹洞中，雛鳥為早熟性，主要食物為水生動、植物，海拔分布於0至50公尺。