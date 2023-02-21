大漢溪野放水牛衝撞露營區鐵門 新北研擬圍捕

新北市大漢溪畔野放的2頭水牛受驚嚇衝撞附近露營區鐵門，新北市政府今天研擬圍捕並媒合牧場收容，但也有民意代表與民眾說，如果牛隻無攻擊危險，不需打擾牛群生活。

承租市府樹林河濱公園露營區的營主林詩佩告訴中央社記者，露營區鐵捲門結構凌晨遭兩頭水牛衝撞脫落變形，所幸深夜無人露營，沒波及人車。

林詩佩說，承租露營區3年半，目睹數次水牛，數量約20隻到30隻，夜間會在露營區休息，自行車道、步道上的休閒民眾也會穿越在道路上休息的牛群，不曾發生牛群攻擊人事件。

不過，林詩佩表示，有民眾夜間在步道發現水牛，相關單位獲報後驅離，牛隻受驚嚇才會大力道衝撞鐵門，希望市府要處理。

市府高灘地工程管理處長張修銘接受中央社記者訪問表示，動物保護防疫處正媒合可收容的牧場，接洽可協助圍捕水牛的牧場專業達人，研擬採取圍捕策略。

張修銘說，民眾在大漢溪畔放養水牛歷史悠久，2020年市府曾因民眾反映，循線找到70多歲李姓飼主；李姓男子坦承在公有水利地放牧，涉觸犯水利法，當時開罰新台幣10萬元。

張修銘表示，李姓飼主坦承大漢溪所有水牛都是他放養，但飼主未繳罰款，且無力迅速管理牛隻，高灘處和飼主協調後一度研擬拍賣水牛，最後因民眾有不同意見而作罷。

張修銘說，李姓飼主已切結聲明放棄這些牛群，牛群已屬無主牛隻。2021年市府一度圍捕部分水牛，並收容在某牧場，但牛群分散、出入路線與作息不定，當時未全數圍捕完畢。

張修銘表示，高灘處保全24小時固定路線巡邏，未發現其他人放養，目前水牛應是原有牛隻代代相傳增加數量，數年來未曾接獲通報有牛隻攻擊人。

他說，水牛會跑到露營區或自行車道休息，應是覓食青草，及附近大漢溪堤外便道工程影響原棲地。為掌握牛群動線，已加裝監視器，初估數量約20餘頭。

動保處長楊淑方表示，將協助媒合農場收容，並向專家請教，研擬圍捕戰術。

民主進步黨籍新北市議員廖宜琨、樹林區陳姓教師說，當地野放水牛存在多年，也是河濱公園人牛共存和諧風景，在無危險情形下，應不必打擾牛群原有生活環境。