海星長得超像「姊夫」 特殊外型引發網友熱議

一張海星的照片在網路上引發熱議，而引發討論的原因便是牠奇特的外型。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這個特殊的海星長得太像男性生殖器，一名網友將照片分享到論壇Reddit上，進而引發討論。

這種海星名為「粒皮瘤海星」（Choriaster granulatus）。由於這種海星的腕前端有球狀凸臂，因此也被稱為「麵團小海星」（the doughboy starfish）。粒皮瘤海星主要以腐肉和珊瑚蟲等小型無脊椎動物為主食，通常是透過體盤下方的嘴巴來進食，形態全體為肉紅色，皮鰓區呈較深的棕色。

「粒皮瘤海星」也是台灣近年新紀錄到的物種，墾丁國家公園官網即有介紹，偶爾可在墾丁海域看到，數量稀少，主要生活在珊瑚礁區水深8-15公尺處。

雖然這名Reddit網友在發文中只寫了「這是一種叫做粒皮瘤海星的澳洲海星」，不過卻還是讓網友全都看傻了眼。原來仔細一看，是因為這個海星長得超級像「姊夫」，讓網友全都笑翻了。

一名網友就開玩笑說：「我在我媽床底下發現過一顆海星耶！」另一個網友留言表示：「難怪我們從來沒看過美男魚」，還有一名網友則說自己打算去澳洲旅行。

不過海中像姊夫（情趣用品暱稱）的生物還不只一種，2019年時加州沿岸一處海灘就出現很多叫做美洲刺螠（Urechis caupo）的「姊夫魚」。當時美國的喜劇演員馬克．諾曼德（Mark Normand）還開玩笑說，如果有人在家裡不滿足，要記得海裡還有很多姊夫魚。