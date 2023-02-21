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狗界學霸！搜救犬Hugo回台兩天高級認證就到手 領犬員曝救災心路歷程

中央社／ 台北21日電
台北市長蔣萬安（左）21日上午出席市政會議，頒獎表揚執行土耳其震災國際人道救援任務的台北市搜救隊，蔣萬安與搜救犬近距離接觸、互動。圖／中央社
台北市長蔣萬安（左）21日上午出席市政會議，頒獎表揚執行土耳其震災國際人道救援任務的台北市搜救隊，蔣萬安與搜救犬近距離接觸、互動。圖／中央社

台北市搜救隊至土耳其救災，今天接受北市府表揚，搜救犬Hugo現場賣萌成焦點。領犬員葉秉叡說，剛回台兩天Hugo就南下考試，很怕牠狀態不佳，幸好順利成為高級搜救犬。

台北市消防局告訴中央社記者，初級搜救犬須取得服從項目達70分、搜索項目達70以上的分數，總分共計140分以上（滿分200）才合格；中級搜救犬須取得服從達70分、搜索達140分以上，總分共210分以上（滿分300），加上15分鐘內成功找到2名受困者為合格。

最後，要報考高級搜救犬評量者，必須考兩次中級評量且都在240分以上；在高級搜救評量中，搜救犬取得服從項目70分、30分鐘內成功找到3名受困者，即可成為高級搜救犬。

台北市長蔣萬安今天在市政會議上表揚「台北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務」，並頒予救災獎勵金；5歲的黑色拉布拉多犬Hugo十分活潑，玩玩具的賣萌身影成為全場焦點。

領犬員葉秉叡說，搜救隊剛到災區、行李還沒下完就要整備搜救犬找生還者，自己是第一次到大型災害現場，希望自己的狗可以找到受困者，起初一無所獲，壓力很大又挫折。

葉秉叡表示，一開始會質疑是不是訓練不夠，後來經過開導，搜救隊又陸續救出人後才稍微平復心情。而搜救隊15日回台，17日他就帶Hugo南下高雄接受搜救犬高級評測，坦言當時狀態沒有調整到最好。

葉秉叡指出，考試其實會影響搜救犬平時訓練，因為考試時找到待救者沒有獎勵，狗狗可能就會覺得這種「遊戲」越來越不好玩，又怕Hugo狀態不好考不過，幸好最後一切順利。

搜救隊員翁祥峰則分享，救難過程中最困難的是確認生還者位置，土耳其災區環境惡劣加上語言不通，生還者未必會給回應，常要出動家屬或當地政府才有辦法，不過這樣每半小時、一小時傳來的叫喚，對搜救隊來說都是莫大鼓舞。

翁祥峰說，在脫困過程要評估生還者被壓困的地方，不要造成二次傷害、平穩地將人帶出，平日的精實訓練派上用場。

搜救隊員黃立緯則表示，要進去被擠壓的空間危險性很高，例如有一處本來可以讓2至3名搜救隊員進入，但一段時間後空間已位移，竟變得只可容納1人。

消防局副隊長林清文為第二梯次帶隊官及北市搜救隊指揮官，他表示，此次救災從交通開始就驚險不斷，轉機時班機繁忙導致器材裝備延遲，從機場到災區還要搭8至10個小時的巴士，山路難行、夜間行車風險高，道路因氣溫低而結冰，還有斷垣殘壁、邊坡落石跟災民疏散的車潮，「有時候司機稍微沒注意，整台車都會彈起來。」

土耳其的嚴寒天氣對搜救隊而言也是劣勢，林清文說，一是怕受困者失溫，二是怕搜救隊員動作不靈活，且搜救行動都是步行，有時候到一個災點就要走上2至3公里，對搜救員體力都是負擔。

林清文說，正常來說支援勤務可能是單一地點，但搜救隊在土耳其每天搜索20到30處，非常大量且超乎預期。這次救援行動持續101小時又20分鐘，總計搜索25棟建築物，發現3名受困者，協助標示10具罹難者遺體。

蔣萬安則說，台北市搜救隊不負使命，順利完成救援工作平安回來，他感到非常光榮；而有關隊長所提的3個訴求，包含增建多功能訓練基地、更多國際訓練交流、搜救犬隊相關訓練以及醫療照顧等，市府都會全力支持。

土耳其 搜救犬 狗狗 蔣萬安
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