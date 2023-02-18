新竹縣犬貓結育有補助 可至指定動物醫院手術申請

新竹縣政府補助犬貓結育費用，讓民眾帶著毛小孩到合作的動物醫院結育，母犬貓補助新台幣1500元、公犬貓800元，也可預約參加3月19日在新埔鎮舉辦的免費結育活動。

新竹縣動物保護防疫所今天發布新聞稿表示，根據動物保護法，為家中毛寶貝絕育是飼主的責任，毛寶貝絕育除了符合法令規範，也可以預防動物老年時常見的生殖系統疾病，另為流浪犬貓免費絕育也能解決遊蕩犬貓數量過多的問題。

竹縣動保所表示，自1月6日起至12月5日止（或經費用罊為止），設籍在新竹縣的民眾可攜帶家犬、貓（須完成寵物登記及狂犬病預防注射）至新竹縣政府委託辦理絕育補助的動物醫院執行手術，即可向動保所申請補助，母犬貓補助1500元、公犬貓補助800元。

此外，動保所表示，新竹縣112年度首場犬貓三合一免費節育活動將在3月19日於新埔下寮社區活動中心舉行，活動採預約制，名額有限，相關報名資訊可洽社團法人中華動物福祉國際交流協會。

動保所也說，3月2、16、23、30日也將在新竹縣動保所舉辦免費混種犬貓結育服務，讓設籍新竹縣民眾預約報名，結育後需剪耳標記，詳情可洽新竹縣動保所詢問。