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野外遇台灣黑熊 黃美秀：快速離開是上策

中央社／ 高雄18日電
「黑熊媽媽」黃美秀說，台灣黑熊不會主動攻擊，發現牠快速離開現場才是上策，絕不要為了拍照刻意接近黑熊。聯合報系資料照
「黑熊媽媽」黃美秀說，台灣黑熊不會主動攻擊，發現牠快速離開現場才是上策，絕不要為了拍照刻意接近黑熊。聯合報系資料照

南橫公路去年5月重新開放，陸續民眾在公路上目擊台灣黑熊母子。「黑熊媽媽」黃美秀說，台灣黑熊不會主動攻擊，發現牠快速離開現場才是上策，絕不要為了拍照刻意接近黑熊。

為提升黑熊保育知能，高雄市政府農業局日前邀請致力台灣黑熊研究超過25的「黑熊媽媽」黃美秀教授，進行「台灣黑熊經營管理培力建構及挑戰」講座。精彩豐富內容，為參與講座的高市府各機關公務員，包括2位國中校長，上了一堂精彩的生命教育課。

對於「台灣黑熊是否會攻擊人類」的疑問，黃美秀分享20多年來研究結果強調「台灣黑熊不會主動攻擊人」，加上牠的嗅覺靈敏，大多在發現有人跡時，黑熊自己就會遠離人類；萬一真的和黑熊面對面時，若黑熊沒有任何威嚇行為，快速離開現場才是上策。她提醒，絕對不要為了拍照或任何理由刻意接近黑熊，保持冷靜千萬不要狂跑、尖叫等突發的大動作，避免造成黑熊誤認為威脅產生防禦性攻擊。

對於黑熊習性，黃美秀說，台灣黑熊是標準雜食性動物，超過80%食物來自於植物，黑熊消化過的種子萌芽率更高，且因黑熊移動能力快且廣，讓種子可長距離傳播，是森林裡的園丁，加上黑熊屬食物鏈頂層掠食者，是維持生態系統關鍵物種。

從台灣黑熊代言各式公仔，可看出台灣黑熊是台灣最具代表性野生動物，但黃美秀說，多年來研究發現雖然在某些區域有較頻繁黑熊出現紀錄，但在某些區域卻是明顯下降，且超過50%以上的成年黑熊都因誤觸獸夾或吊索而有斷手斷腳傷殘狀況。這代表國人對於黑熊保育還需更加努力，每一個人都可以也應該從自己做起，所有生物與環境都環環相扣，友善黑熊也等於友善自己和我們的後代子孫。

農業局長張清榮表示，台灣黑熊為「瀕臨絕種」保育類野生動物，是森林生態系金字塔最頂端代表之一，有台灣黑熊代表有豐富的植物與果實供牠覓食，牠的排遺可以提供林地養份，隨之排出果實可播種，更是最佳播種員。

農業局植物防疫暨生態保育科呼籲民眾，在山區看到黑熊謹遵「三不二要」原則，即「不拋食物、不驚擾、不打卡；要保持距離、要通報」，進而共同守護最具台灣代表性野生動物。

台灣黑熊
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