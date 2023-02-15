快訊

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

65死！本土確診新增19,505例、356例境外 較上周三下降18.4%

機上355人！長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】人類輸慘！世界最長精子近6公分 冠軍真身你一掌能拍死10隻

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽。

你知道嗎？世界上最長的精子有多長嗎？

今天我們一起來看看動物羞羞冷知識吧！




人類精子的長度是0.05-0.06毫米，1毫米=0.1公分，雖然我不是數學家，但聽起來二裂果蠅的精子超長的吧！

不過以產量來說，二裂果蠅一天只能生產221隻左右的精子。

果蠅交尾完後，精子並不會直接抵達卵細胞，而是先儲存在附近的器官「儲精囊」等候與卵結合。假如雌性果蠅後來又跟別的雄性交尾，不同雄性的精子就會在雌性的體內爭奪成功受精的機會。此時越強壯的精子越有機會勝出，所以在質與量之間，二裂果蠅選擇了品質更好的精子來繁衍後代。




更大的蛋蛋會讓人覺得可以射出濃度更高的精子，但其實大蛋蛋的作用是為了讓雄性可以一再射精，每次射出來的相對少的精子，但能讓公蟋蟀可以跟更多的母蟋蟀交尾繁衍後代。




數隻海兔同時多人運動，被稱為「交配鏈」（mating chain），他們是動物界非二元泛性別多角戀的代表！！

參考連結：123

想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

相關新聞

【動物冷知識】人類輸慘！世界最長精子近6公分 冠軍真身你一掌能拍死10隻

哈囉大家好，我是帽帽。 你知道嗎？世界上最長的精子有 今天我們一起來看看動物羞羞冷知識吧！

家有毛孩就一定要買寵物險做預備？專家曝省荷包實話：這三類飼主不用買

其實無論是否為這三類飼主，其實保險本來就不是一定、必須、肯定要買的，因為保險只是其中一種解決風險的方式，而非唯一。

野生無尾熊銳減剩3萬 北市動物園積極保育

在動物園中看似悠閒度日的無尾熊，牠們在原生地澳洲的野外族群，卻已經陷入緊迫的生存危機，2022年估計，野生無尾熊可能只有...

暖心阿金「天天目送小主人上學」三年來從不缺席 堅持看到上校車才肯離去

國外有名飼主日前在抖音上分享一段影片，拍下家中阿金是個超有責任感的「守護者」，多年來每天早上都一定會堅持目送小主人安全坐上校車後才會安心回家，就像是天上派下來的小天使一樣窩心，讓主人感動直呼「這就是為什麼我們這麼愛這隻阿金寶貝！」

發現馬麻心臟病發！德牧秒叼手機+拿藥給她 狂搖尾緊跟陪伴：我在你身邊

國外有名網友長年受疾病所苦，但幸好面對時好時壞的病情時有隻貼心又聰明的服務犬總是陪伴著自己，除了精神上的支持外，甚至還會機靈的察覺主人的異狀、並及時給予幫忙，成為她最可靠的後盾，令人動人的瞬間也全被攝影機記錄下來，看哭大批網友。

機率200萬分之1！漁夫抓到「藍寶石色龍蝦」下落曝光：希望大家和我一樣

根據《Daily Star》報導，英國一名漁夫日前捕捉到極為罕見的「藍色龍蝦」，機率僅約200萬分之1。儘管寶石般的色澤相當迷人，最後他仍選擇將龍蝦放回海裡，讓牠繼續在大自然自由的生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦