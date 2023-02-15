【動物冷知識】人類輸慘！世界最長精子近6公分 冠軍真身你一掌能拍死10隻

哈囉大家好，我是帽帽。

你知道嗎？世界上最長的精子有多長嗎？

今天我們一起來看看動物羞羞冷知識吧！









人類精子的長度是0.05-0.06毫米，1毫米=0.1公分，雖然我不是數學家，但聽起來二裂果蠅的精子超長的吧！

不過以產量來說，二裂果蠅一天只能生產221隻左右的精子。

果蠅交尾完後，精子並不會直接抵達卵細胞，而是先儲存在附近的器官「儲精囊」等候與卵結合。假如雌性果蠅後來又跟別的雄性交尾，不同雄性的精子就會在雌性的體內爭奪成功受精的機會。此時越強壯的精子越有機會勝出，所以在質與量之間，二裂果蠅選擇了品質更好的精子來繁衍後代。









更大的蛋蛋會讓人覺得可以射出濃度更高的精子，但其實大蛋蛋的作用是為了讓雄性可以一再射精，每次射出來的相對少的精子，但能讓公蟋蟀可以跟更多的母蟋蟀交尾繁衍後代。









數隻海兔同時多人運動，被稱為「交配鏈」（mating chain），他們是動物界非二元泛性別多角戀的代表！！

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