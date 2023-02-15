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野生無尾熊銳減剩3萬 北市動物園積極保育

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
2019年至2020年間肆虐的澳洲森林野火，對包括6萬多隻無尾熊在內的約30億隻野生動物造成生命危機。圖／北市動物園提供
2019年至2020年間肆虐的澳洲森林野火，對包括6萬多隻無尾熊在內的約30億隻野生動物造成生命危機。圖／北市動物園提供

動物園中看似悠閒度日的無尾熊，牠們在原生地澳洲的野外族群，卻已經陷入緊迫的生存危機，2022年估計，野生無尾熊可能只有約3萬隻。台北市立動物園表示，正積極進行域內及域外保育計畫，與多國合作建立不同物種的衛星族群，期許在野外面臨存續危機的物種，能逆轉劣勢。

2019年至2020年間肆虐的澳洲森林野火，燃燒面積超過1800萬公頃，對包括6萬多隻無尾熊在內的約30億隻野生動物造成生命威脅。

動物園表示，由於無尾熊行動較為緩慢和桉樹的易燃性，許多無尾熊受到高溫和火焰的傷害，無法順利逃生。森林大火直接破壞了動物們的棲息地，間接限制了無尾熊的活動區域，進而造成糧食與水源缺乏，導致區域性族群數量快速下降，同時也降低了族群裡的遺傳多樣性。

動物園表示，無尾熊的生存威脅並不只有森林大火，除了疾病的威脅—披衣菌感染，還有農業擴張及都市開發所造成棲息地破碎化，這讓無尾熊在破碎的棲地間移動時容易遭受犬隻攻擊，或是遇上路殺淪為車下亡魂。

動物園表示，2022年2月，無尾熊在澳洲首都特區、新南威爾斯州和昆士蘭州被正式列為瀕危物種。據估計，野生無尾熊只剩下不到6萬隻，甚至可能只有約3萬隻。

動物園表示，其實台灣許多野生動物也都面臨著類似的威脅，人類活動對生態環境造成的負面影響，是全世界需要共同努力解決的議題。台北市立動物園積極進行域內及域外保育計畫，與多國合作建立不同物種的衛星族群，期許在野外面臨存續危機的物種，能逆轉劣勢，終止消失的命運。

無尾熊 動物園 澳洲
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