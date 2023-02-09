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體長幾乎跟男童一樣高…日月潭捕獲巨無霸大頭鰱 釣客：簡直像瓦斯桶

中央社／ 南投縣9日電
巨無霸大頭鰱現身日月潭，釣客奮力搏鬥10多分鐘才捕獲，魚身長接近身高117公分的小一男童。（日月潭一等高提供）中央社
巨無霸大頭鰱現身日月潭，釣客奮力搏鬥10多分鐘才捕獲，魚身長接近身高117公分的小一男童。（日月潭一等高提供）中央社

巨無霸大頭鰱現身日月潭，釣客奮力搏鬥10多分鐘才捕獲，這尾魚體長約110公分、體重45.5台斤，驚人體型吸引網友關注。釣客最後以友情價，便宜賣給開餐廳的友人。

長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書（Facebook）粉絲專頁李姓釣客今天接受中央社記者訪問時表示，一名友人前往他常去餵魚的私密點釣魚，8日凌晨2時多釣到一尾大頭鰱。

李姓釣客指出，這尾大頭鰱由於體型龐大、且奮力掙脫，人、魚搏鬥10多分鐘才拉上來，過程中一度勾到附近船繩，差點被這尾大魚逃脫，經秤重達45.5台斤。

這尾大頭鰱體型龐大，李姓釣客表示，魚身與身高117公分男童比較，推估這尾魚長約110公分，李姓釣客今天將照片發布「日月潭一等高」臉書粉專，吸引逾千名網友按讚。

釣大頭鰱時，李姓釣客說，不用一直專心顧著釣竿，依釣餌黏稠度可1至3小時不用換餌，友人當時凌晨在半睡半醒間釣獲這尾大頭鰱。

李姓釣客表示，據他了解，大頭鰱生長2、3年時間體重約7、8台斤，這尾45.5台斤大頭鰱應該至少在日月潭生活超過7、8年，日月潭有這種體型的大頭鰱但不常見，他見過最大的是漁民用漁網捕到重約50台斤大頭鰱，體型簡直像瓦斯桶，但如此景象，他多年才一見。

根據中央研究院台灣魚類資料庫網站內容，大頭鰱為淡水養殖魚種，清蒸、紅燒或砂鍋魚頭、煮味噌皆適宜；不少水庫附近餐廳提供大頭鰱料理，李姓釣客說，大頭鰱收購價約1台斤新台幣60元至100元，這尾大頭鰱最後以友情價便宜賣給開餐廳的友人。

資料庫表示，大頭鰱其他中文名包含黑鰱、大頭鰱、花鰱、胖頭鰱，棲息淡水環境，成長速度快，有紀錄最大體長可達146公分，一般約60公分；最大體重可達60公斤，最長年齡達20年。

巨無霸大頭鰱現身日月潭，釣客奮力搏鬥10多分鐘才捕獲，魚體重達45.5台斤。（日月潭一等高提供）中央社
巨無霸大頭鰱現身日月潭，釣客奮力搏鬥10多分鐘才捕獲，魚體重達45.5台斤。（日月潭一等高提供）中央社

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