遊壽山動物園驚見浣熊「被同類啃食」滿地鮮血 園方疑未即時處理

歷經500多個日子的整修，壽山動物園去年12月重新開放民眾入園，不過，昨（7日）有網友逛壽山動物園時，卻驚見圍欄內有隻長鼻浣熊奄奄一息倒在地，地上滿是鮮血，疑似就是被同類啃食，卻未見園區人員立刻前來處理，令大批網友相當心疼這隻長鼻浣熊，呼籲有關單位正視動物安全問題。

一名網友在Dcard表示，自己7日在壽山動物園的長鼻浣熊區發現殘忍一幕，他看見地上有一攤攤紅色污漬，一開始還以為是園方為浣熊吃火龍果，湊近一看才發現不對勁，有兩隻浣熊正被自己的同類啃食，除了滿地鮮血外，遭攻擊的浣熊已奄奄一息倒在地上，甚至還臟器外露，「當時空氣中都瀰漫著血腥味」。

原po表示，現場遊客已有人通知園區人員來處理，但可能因事務繁忙，工作人員並沒有第一時間趕赴現場，民眾就只能眼睜睜的看著其他浣熊繼續啃食他的同類。

網友指出，當天有不少孩子入園參觀，看到這殘忍的一幕，連大人心裡都不舒服了，更何況是小朋友。目前的壽山動物園還在試營運階段，不可諱言地，改建之後的園區設施便利很多，但仍希望動物園在動物照顧方面多下點功夫，「發生這種低級的失誤真的很不應該」。

貼文一出，網友除了紛紛表示心疼受傷的浣熊，也呼籲相關單位重視動物安全的問題：「幫推，希望有高層人士能來替動物發聲」，此外，不少去過壽山動物園的網友也提到動物園環境不佳：「真的不推去壽山，空間小又擠，動物都沒有一個自在的空間」、「去過一次看起來有夠破，乾脆閉園好了」、「上禮拜去，老虎看起來也掰咖，感覺整間動物園都病懨懨的」、「壽山真的營運得很差」。