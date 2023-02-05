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逛壽山動物園遭獼猴侵擾 園方籲不提掛塑膠袋

中央社／ 高雄5日電
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，壽山動物園原本就是台灣獼猴的棲息地，是人類借了獼猴棲地去規劃動物園和遊憩空間，呼籲民眾進入動物園，食物不要外露。圖為是意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者石秀華攝影
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，壽山動物園原本就是台灣獼猴的棲息地，是人類借了獼猴棲地去規劃動物園和遊憩空間，呼籲民眾進入動物園，食物不要外露。圖為是意圖，與新聞事件無關。聯合報系資料照片／記者石秀華攝影

高雄市有民眾控訴，帶3歲兒子到壽山動物園，卻被獼猴盯上，不僅跑來霸佔推車，還亂翻包包。壽山動物園今天表示，壽山是獼猴自然棲地，進入園區食物不外露、不提掛塑膠袋，可避免引來只是要找食物的獼猴關注。

今天有媒體報導，一名龐姓婦人日前帶著3歲兒子到壽山動物園，在近距離觀察獅子後不久，突遭獼猴盯上，數隻猴子跑來霸佔推車，還亂翻包包，讓她相當害怕；她還說，過年期間才帶孩子去台北木柵動物園，相比之下，讓她感受差很大。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟今天接受媒體訪問表示，此前已多次與園方合作向遊客宣導，不要手提食物、塑膠袋或在嬰兒推車上掛塑膠袋或跟食物有關的東西，推車也不要離開身邊，就可避免獼猴靠近嬰兒推車或去拉扯塑膠袋。

林美吟說，壽山動物園原本就是台灣獼猴的棲息地，是人類借了獼猴棲地去規劃動物園和遊憩空間，呼籲民眾進入動物園，食物不要外露，也不要手提塑膠袋，讓獼猴以為袋內有吃的。

壽山動物園主任莊絢智接受中央社記者訪問表示，壽山是獼猴自然棲地，但長期遭遊客亂餵食，以致獼猴看到塑膠袋，就會以為是食物來源；建議民眾進入棲地時，可帶個大包，把食物藏好、包包拉鍊拉好，就不會吸引獼猴注意。

莊絢智說，獼猴不會主動攻擊人，只是想找食物，因此食物要隱藏起來，不要外露，也不要在推車上掛食物或塑膠袋；通常民眾看到獼猴快速衝過來時都會緊張，但其實獼猴只是要食物，若遊客兩手空空，就不會引起獼猴興趣。

台灣獼猴 壽山動物園 塑膠袋
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