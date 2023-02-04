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小辮鴴普查結果逾1萬隻 創15年來最高紀錄

中央社／ 雲林縣4日電

雲林野鳥學會公布今年全國小辮鴴普查結果共1萬1231隻，創15年來最高紀錄，其中以雲林占最多有8900餘隻，分析原因應是寒流來襲、參與志工人數多及農民友善小辮鴴。

雲林縣野鳥學會近日在網路上公布今年小辮鴴普查結果，創15年調查數量新高，全國各地鳥友與志工回報總數共1萬1231隻。

雲林縣野鳥學會表示，小辮鴴為冬候鳥，中部平原的農耕區是牠們在台灣的主要度冬地，其中有9成集中在雲林，因常出現花生田覓食被稱為「土豆鳥」，當地農民以台語稱做「豆仔鳥」。此次調查雲林發現8900多隻。

雲林縣野鳥學會指出，這幾年棲地樣態改變不大，今年小辮鴴爆量最主要原因，一是天氣關係，在普查前連著幾波寒流來襲，大量小辮鴴來台度冬，另一原因為今年參與普查志工人數比往年多；不過這10多年來農民越來越認識「豆仔鳥」，對牠們不排斥、不驅趕也是主因。

雲林縣野鳥學會為精確掌握小辮鴴來台度冬族群，2009年起開始推動「雲林縣小辮鴴普查」，至2023年將邁入第15年。2009至2011主要由雲林鳥會的夥伴進行全縣普查。2012年以後特有生物研究保育中心加入共同主辦，2012年至今全國各地超過1100人次的鳥友參與這項活動。

雲林 野鳥 農民
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